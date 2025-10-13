Empate del Montañeros en Barbadás y gran remontada del Arteixo

David Carreira, centrocampista del Montañeros, trata de robar el balón MARTIÑO PINAL (LA REGIÓN)

Barbadás 0-0 Montañeros

El Montañeros se queda en séptima posición tras sumar un punto en su visita al Barbadás (0-0). Una igualada que reflejó lo que se vio sobre el terreno de juego, pero que bien pudo ser con algún gol, pues ambos dispusieron de oportunidades.

El conjunto coruñés manejó la posesión del balón, pero le costó generar peligro ante una zaga local muy ordenada. Las mejores de los visitantes llegaron a balón parado, como un disparo al larguero y otra que obligó a una buena intervención del portero Marcos Moreno. Por su parte, el Montañeros lo intentó a través del juego y mandó un balón a la madera, pero no acabó de encontrar jugadas con las que poner constantemente en aprietos a Tapias.

Finalmente, empate sin goles que deja a los de Jairo Arias, que disputaron este partido con siete titulares en edad sub-23, en séptima posición con nueve puntos. Tras la igualada de la semana pasada en casa contra el Alondras, son dos semanas seguidas sumando un punto.

Noia 2-3 Atlético Arteixo

Perdía el Arteixo 2-1 a los 82 minutos de juego, pero con dos goles en cinco minutos sumó un importante triunfo ante el Noia que le aúpa hasta la undécima posición.

Paco hizo el primer gol con un remate en el segundo palo, Roi Rama empató tras una jugada combinativa a pase de Vivito, y en un saque de banda el Noia encontró el 2-1 en el añadido del primer acto. Pero al final, un córner de Naya acabó en gol de Tomé y Roi hizo su doblete a pase de Rubo.