O Noso Fútbol | Primera Futgal

El Sporting Meicende endosa un correctivo al Carral

Los de Maikel, grandes triunfadores de una jornada tras la que se mantiene líder el Sporting Cambre

Santi Mendoza
Santi Mendoza
13/10/2025 00:02
Imagen del Sporting Meicende - Carral
Imagen del Sporting Meicende - Carral
QUINTANA

El Sporting Meicende salta hasta la tercera posición del grupo 1 de Primera Futgal tras endosar una goleada al Carral (6-0). Los de Maikel Naujoks fueron uno de los grandes triunfadores de una jornada tras la que el Sporting Cambre sigue en primera posición. 

Se enfrentaban en Meicende Grande dos equipos llamados a estar arriba y el conjunto local pasó por encima de su rival. El duelo ya quedó sentenciado en la primera mitad, con un 3-0 en el que los goleadores fueron Barral, por partida doble, y Diego González. No bajó el pie del acelerador el Meicende, que tras el descanso encontró un nuevo gol de Diego, otro de Djibril y uno de Pablo Marán. 

Otros resultados

En otros partidos, el líder Cambre remontó el gol inicial de Azael para imponerse con dianas de Ferrer, Bruno y Fariña al Imperátor (1-3) en A Grela. También se adelantó y acabó perdiendo por idéntico resultado el Sporting Coruñés, que cedió ante el Marte (1-3). 

El Torre empató en As Pontes (0-0), el Oza cayó en Mugardos (2-0), Orillamar y Ural (1-1) igualaron, el Relámpago cedió ante el Perlío (1-2), el Olímpico empató con el Cedeira (3-3) y también firmaron tablas Meirás y Eume (1-1). l

