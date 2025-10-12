Previas Tercera | El rival del Montañeros tiene una baja por el parón internacional

Joao Teixeira, con la selección de Andorra FAF

Barbadás - Montañeros (Os Carrís, este domingo, 17.00 horas)

En medio del debate de si se debería parar la Segunda División española, se da la curiosidad de que en la Tercera RFEF (quinta categoría) un equipo tiene una baja por el parón internacional. Se trata del Barbadás, rival del Montañeros este domingo (Os Carrís, 17.00 horas), quien no podrá contar con el centrocampista andorrano Joao Teixeira, citado por su selección.

El jugador nacido en Chaves, Portugal, pero con pasaporte de Andorra, fue convocado para los partidos de clasificación del Mundial 2026 ante Letonia (donde disputó 20 minutos) y Serbia.

Será una de las bajas de un Barbadás que tampoco podrá contar con el mediocentro Adrián Presas, lesionado. Por su parte, el Montañeros llega sin el lateral derecho Achore, que vio la roja en el anterior partido, ni los con dos atacantes que se encuentran lesionados: Sito y Otero. La de este último no es grave, pero por precaución han decidido no forzar su isquiotibial.

El Montañeros es séptimo en la clasificación tras dos victorias, dos empates y una derrota; y el Barbadás ocupa el decimotercer puesto con cinco unidades tras vencer un partido, empatar dos y caer en otras dos ocasiones.

Noia - Atlético Arteixo (Julio Mato, este domingo, 17.30 horas)

El Arteixo busca reencontrarse con el gol y la victoria en su visita al Noia (Julio Mato, 17.30 horas). Situado en la decimoquinta posición con cuatro puntos, se mide a un equipo que es noveno con siete.

El técnico Alejandro Expósito ‘Posi’ tiene cuatro bajas. No podrá contar con el habitual portero titular Carlos ni con el atacante Melo por sanción, ni con los lesionados Agulló (central) y Otero (delantero). Esto hace que jugadores como Hevia, Aller, Iker Castro o David Rojo puedan encontrar su opotunidad de inicio.

En los locales la única baja es la del centrocampista Fabio, a quien un quiste en la rodilla le está impidiendo tener minutos en las últimas jornadas.