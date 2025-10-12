Preferente | El San Tirso doblega al Betanzos y mantiene el liderato (2-0)

Dani Pájaro, centrocampista del San Tirso y autor del segundo gol, persigue a un rival PATRICIA G. FRAGA

El San Tirso venció al Betanzos (2-0) y se mantiene al frente del grupo 1 de Preferente Futgal. La quinta victoria en seis partidos para los de Abegondo llegó gracias a una segunda mitad en la que se lanzó a por los tres puntos y los acabó obteniendo con goles de Carlos Díaz y Pájaro.

Era de esperar que el Betanzos se iba a adaptar bien a O Monte teniendo en Claudio Corbillón un entrenador con pasado en el club de Abegondo, que sabe cómo hay que jugar en este feudo. Y ante ello salió una primera mitad de mucha disputa, pero pocas ocasiones.

El equipo del Mandeo empezó jugando en campo contrario y buscando el saque de banda al área en cuanto tenía la oportunidad. En un rechace el balón le cayó en la frontal a Álvaro Dolz, que sacó un potente disparo que repelió la defensa del San Tirso bien posicionada. Estaba muy seguro el portero Fedello en los saques de esquina y Gamallo también metió el pie para desbaratar un centro tras transición del Betanzos.

Pasó entonces el partido a un tramo de algo más de control local. Los de Fabio Rodríguez dispusieron también de algún balón parado y en una acción que empezó en saque de banda Casariego puso un centro al área que remató de tijera Xian obligando a la parada de Jesús Jurado.

Pasada la media hora los equipos se estaban neutralizando, bien en el corte e imprecisos con balón, cuando ambos debieron efectuar una sustitución por sendas lesiones de Casariego y Ángel.

Y antes del descanso, una para cada equipo. Christian Rey peinó el saque de banda de Vigo y Laye estuvo providencial para, cerca de la línea de gol, alejar el peligro; y en un envío desde portería nadie acertó a despejar y Del Río pudo rematar en área rival. El balón se perdió a escasos centímetros del palo derecho.

Una marcha más

Quien primero movió el banquillo fue el San Tirso, a los diez minutos del segundo acto, justo después de que un tiro lejano de Pájaro obligara meter los puños a Jesús Jurado.

El portero del Betanzos haría una intervención aún mejor poco después, a tiro del mismo protagonista. El intento iba esta vez con más intención, con el típico bote que complica, pero el guardameta se estiró bien a su derecha para despejar.

El San Tirso tenía cada vez más control y era capaz de ir encontrando los espacios. Una buena apertura a banda acabó en un centro de Pájaro que cabeceó fuera en el segundo palo Carlos Díaz.

Se olía el gol y este llegó a quince minutos para el final. Saque de banda largo de Pablo Vigo, peinada que envió el balón al segundo palo y Carlos, con tiempo para pensar, armó la pierna para fusilar a Jesús.

Entre un problema físico de Laye y el carrusel de cambios, apenas pasó nada en los seis minutos que separaron el primer gol del que sentenció el partido. Un tanto que llegó en un lanzamiento de falta con rosca de Pájaro y que se coló tras tocar la cruceta. Eso interpretó el árbitro, pues fue una acción dudosa que llevó a los colegiados a dudar.

De ahí al final, alguna tímida llegada del Betanzos que no inquietó a un Fedello inédito durante la segunda mitad, y un intento lejano del local Rachón que pudo suponer su primer gol en Preferente. Una categoría que domina el San Tirso mano a mano con el Órdenes.