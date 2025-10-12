La falta de gol deja al Victoria sin premio (0-0)

Imagen del Victoria-Tomiño disputado en A Torre CARLOTA BLANCO

No pudo el Victoria encadenar su segundo triunfo ante el Tomiño después de un encuentro en el que el equipo que dirige Javi Angeriz fue superior a su rival, pero al que la falta de acierto ante la portería rival dejó sin el premio gordo.

El conjunto coruñés tardó unos minutos en tomarle el pulso al duelo, pero del cuarto de hora en adelante se hizo con la pelota y consiguió someter al Tomiño, que se presentó en A Torre con el único objetivo de mantener el 0-0 hasta el final del encuentro. A pesar de que la circulación de balón local no era todo lo fluida que debería, las ocasiones empezaron a sucederse una tras otra, incluidos dos disparos a la madera que pudieron cambiar la película del encuentro.

El asedio fue a más tras el descanso dejando oportunidades incluso para golear, con un buen ejercicio del Victoria tanto ofensivo como tan bien defensivo, manteniendo bien las vigilancias y evitando las contras prácticamente durante todo el partido. Pero el tanto no terminó de llegar e incluso hubo susto visitante en el tramo final. El Tomiño encontró el error que había venido a buscar y dispuso de un mano a mano que pudo decidir el marcador. No era el día de los ataques.

Tercera jornada sin perder para las ‘cebras’, que continúan sumando buenas sensaciones y transitan por la zona media de la clasificación, consiguiendo a pesar del empate mantenerse por encima de su rival de ayer.

As Celtas B, líder

La tabla sigue liderada por As Celtas B, que se impuso con claridad en Santiago al Victoria FC para mantener el pleno de cuatro triunfos después de cuatro jornadas. En segunda posición está el Bergantiños. El conjunto carballés también está invicto, en este caso con 10 puntos tras vencer al Lóstrego y haber cedido únicamente un empate hasta el momento.

La próxima semana tocará desplazamiento para el Victoria, que viajará a Narón para enfrentarse a O Val. Será un duelo directo, ya que el cuadro naronés suma solo tres puntos tras haber ganado un partido y caer este fin de semana por un claro 7-0 frente al Friol.