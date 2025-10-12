Fito da al Bergantiños su primera victoria a domicilio al superar en O Vao al Coruxo (0-1)

Acción de juego en O Vao J.V. Landín (Diario Atlántico)

El Bergantiños logró en Coruxo su primera victoria a domicilio en un derbi autonómico muy igualado. El triunfo llegó gracias a un gol de Fito en la segunda mitad y al aguante del conjunto rojillo en los minutos finales tras quedarse con diez jugadores por la expulsión de Diego. Los tres puntos logrados en O Vao sitúan al equipo de Simón Lamas en la zona alta, con los mismos puntos que la Segoviana, que ocupa la última plaza de playoff.

Empezó el partido el Bergantiños dominando la posesión y fue Isma Cerro quien tuvo la primera ocasión a los ocho minutos, pero el cuadro verde supo recuperar el control del juego y dispuso de las mejores oportunidades de la primera parte. Una pérdida de balón de Fito en la frontal del área deparó la ocasión más clara para Dani Rosas, que, dentro del área, acabó chutando raso a las manos de Santi Canedo.

En el ecuador de la primera mitad, el conjunto de Simón Lamas retomó el control y volvió a acercarse al área local a través de Iago Novo, aunque el mayor peligro no pasó de un golpeo de Isma Cerro que se marchó alto a la salida de un córner. La primera mitad concluyó con igualdad y mucha intensidad, con alternancias en la posesión y el control del juego, aunque con pocas ocasiones.

La segunda parte empezó con peligro claro del Coruxo, con un remate al palo de Dani Rosas tras un centro de Roque. Poco después, los locales dispusieron de una doble ocasión con un remate de Mateo que despejó Santi Canedo. Tass sacó el balón sobre la línea de gol. Los hombres de Simón Lamas respondieron poco después con su ocasión más clara, un remate alto de Iago Novo después de una buena combinación por la banda izquierda.

Tras los cambios introducidos por ambos entrenadores y varias interrupciones en el juego, el Bergantiños empezó a buscar la victoria con más claridad. Primero lo intentó Koke con una jugada individual y posteriormente Esteban detuvo un remate de Isma Cerro. La recompensa llegó en el minuto 71, cuando Fito recogió un balón en la frontal del área y chutó a portería, el esférico rebotó en Juan Rodríguez y descolocó a Esteban, que no pudo evitar que acabara en el fondo de la red.

En los minutos finales, el Coruxo se volcó sobre el área de Santi Canedo buscando el empate y tuvo varias opciones de lograrlo. Pero los pupilos de Simón Lamas supieron sufrir en el tramo final, sobre todo después de la expulsión de Diego en una acción que el árbitro consideró agresión a Cidre en el minuto 82. La buena defensa del Bergan y la falta de acierto de los locales evitaron que el marcador se volviera a mover e hicieron que los tres puntos se fueran para Carballo, donde el equipo rojillo recibirá al Burgos Promesas en la siguiente jornada con la tranquilidad que le dan sus once puntos, que le igualan con la zona de playoff de ascenso.