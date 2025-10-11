El Silva logra el primer triunfo de la temporada (1-0)

Nico Mosquera, atacante del Silva, durante una acción del partido QUINTANA

Al sexto intento, contra el recién ascendido Barco, llegó la primera victoria del Silva en la presente temporada (1-0). El único tanto del nivelado encuentro de A Grela llevó la firma de un exjugador del Barco, el delantero Rodri Alonso, tres minutos después de sumarse al duelo como el primero de los cuatro recambios del entrenador Noé López. El Silva resistió algo más de 20 minutos en inferioridad numérica por expulsión de Brais Lema y dormirá fuera del último puesto de la clasificación de Tercera Federación.

Un disparo demasiado cruzado de Baldomar a los cinco minutos fue la primera ocasión del partido. Diego Santín regateó a dos rivales por la izquierda, y Minibugy atajó su golpeo raso y flojo. Carletto dio un pase para la ruptura de Rodri Parafita, cuyo disparo fue desviado por Imanol.

La recta final de la primera parte careció de acciones de verdadero peligro. Ninguno de los entrenadores movió piezas al paso por los vestuarios. Un cabezazo picado de Sidi fue atajado por Minibugy con una notable parada a los pocos minutos de la reanudación.

Cambio clave

El primero de los revulsivos decidió el encuentro cerca del ecuador del segundo período. Carletto centró al corazón del área y el recién ingresado Rodri Alonso vio puerta de plástico remate de cabeza, lo que supuso la primera ventaja del Silva desde el arranque del campeonato.

Un golpe de Brais Lema a Miguel Freiría dejó al Silva en inferioridad de efectivos desde el minuto 70. Álex Montero y Álvaro Rey fueron los últimos recambios introducidos por Noé López.

El guardameta del Silva, Minibugy, fue el otro héroe del encuentro al abortar sendas oportunidades de Miguel Freiría, en el minuto 84, y del revulsivo Rabil, al límite del tiempo reglamentario.

El Silva sufrió hasta el pitido final, pero acabó celebrando su primera victoria de la temporada.