Tres jugadores del Montañeros, convocados por la selección gallega UEFA

El portero Marcos Moreno busca el balón bajo la atenta mirada del dorsal 4 Unai Peón, otro de los citados QUINTANA

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) dio la lista de convocados de la selección gallega UEFA, formada por jugadores de Tercera Federación, para el entrenamiento del próximo martes. Ahí estarán, a las 17.00 horas en As Corticeiras (Caldas), tres jugadores del Montañeros: el portero Marcos Moreno, el lateral derecho Achore Sánchez y el centrocampista Unai Peón. También está entre los 27 citados el delantero del Arteixo, Adri Otero, quien se proclamó campeón nacional y europeo en 2023.

Esta cita servirá como toma de contacto para la primera fase de la Copa de Regiones, en la que la Irmandiña se medirá a finales de noviembre a Andalucía y Castilla y León.

La citación íntregra es la siguiente: Andrés Álvarez (Gran Peña), Marcos Moreno (Montañeros), Manuel Figueroa (Arosa), Kopa (Alondras), Lucas Camba (Alondras), Adrián Lombao (Arosa), Martín Diz (Arosa), Adri Otero (Arteixo), Achore Sánchez (Montañeros), Unai (Montañeros), Diego Enjamio (Boiro), Facu Moreyra (Boiro), Rodri Zambrana (Boiro), Adrián González (Noia), Axel (Noia), Xabi Castiñeiras (Noia), Adrián Rodríguez (Céltiga), Noel (Barco), Landeira (Estradense), Brais Vidal (Estradense), Óscar López (Estradense), Noel Chaves (Juventud Cambados), Make (Racing Villalbés) y Cañi (Compostela).