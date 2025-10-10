Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol

Tres jugadores del Montañeros, convocados por la selección gallega UEFA

Marcos, Achore y Unai entran en una lista de 27 para el entrenamiento del martes en la que también está Otero, delantero del Arteixo

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/10/2025 17:36
El portero Marcos Moreno hace una parada bajo la atenta mirada del dorsal 4 Unai Peón, otro de los citados
El portero Marcos Moreno busca el balón bajo la atenta mirada del dorsal 4 Unai Peón, otro de los citados
QUINTANA

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) dio la lista de convocados de la selección gallega UEFA, formada por jugadores de Tercera Federación, para el entrenamiento del próximo martes. Ahí estarán, a las 17.00 horas en As Corticeiras (Caldas), tres jugadores del Montañeros: el portero Marcos Moreno, el lateral derecho Achore Sánchez y el centrocampista Unai Peón. También está entre los 27 citados el delantero del Arteixo, Adri Otero, quien se proclamó campeón nacional y europeo en 2023.

Galicia, durante la fase europea de 2023 disputada en Arousa

Galicia ya conoce sus dos rivales para la primera fase de la Copa de Regiones de la UEFA

Más información

Esta cita servirá como toma de contacto para la primera fase de la Copa de Regiones, en la que la Irmandiña se medirá a finales de noviembre a Andalucía y Castilla y León. 

La citación íntregra es la siguiente: Andrés Álvarez (Gran Peña), Marcos Moreno (Montañeros), Manuel Figueroa (Arosa), Kopa (Alondras), Lucas Camba (Alondras), Adrián Lombao (Arosa), Martín Diz (Arosa), Adri Otero (Arteixo), Achore Sánchez (Montañeros), Unai (Montañeros), Diego Enjamio (Boiro), Facu Moreyra (Boiro), Rodri Zambrana (Boiro), Adrián González (Noia), Axel (Noia), Xabi Castiñeiras (Noia), Adrián Rodríguez (Céltiga), Noel (Barco), Landeira (Estradense), Brais Vidal (Estradense), Óscar López (Estradense), Noel Chaves (Juventud Cambados), Make (Racing Villalbés) y Cañi (Compostela).

