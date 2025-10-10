Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol

Partido marcado en rojo para un Silva que necesita empezar a ganar

Los de Noé López reciben al recién ascendido Barco con la intención de sumar la primera victoria en Liga

Santi Mendoza
10/10/2025 22:00
En su anterior partido como local, el Silva igualó ante el Estradense
JAVIER ALBORÉS

La recuperación del Silva pasa por empezar a ganar. Y su primera opción es ante el recién ascendido Barco (A Grela, mañana a las 16.00 horas). Con un punto de quince posibles, los coruñeses se miden a un equipo que empezó con tres derrotas, pero ha ganado sus dos últimos compromisos. 

El equipo local cuenta con las bajas de los centrocampistas Pablo Rubio y Pablo Carro, mientras que el Barco solo tiene la ausencia del lateral izquierdo Álex Vázquez, lesionado de larga duración. En su puesto está actuando Manu Rodríguez. 

En declaraciones a los medios del club, Noé López, entrenador del Silva, mostró su confianza en obtener un buen marcador: “O equipo chega confiado en poder reverter a mala xeira de resultados, sabendo que as distancias de puntos aínda son curtas”. 

El técnico espera un rival aguerrido: “Será un partido igualado coma case todos na Grela. Virán a agardarnos e tentar provocar que cometamos algún erro”, expresó.

Alineaciones probables

Silva: Minibugy; Brais Lema, Máquez, Uriel, Bili; Moure, Carletto, Álex Montero; Álex Ares, Parafita, Baldomar.

Barco: Ima; Vilachá, Jonaté, Bailón, Manu Rodríguez; Juanma, Cruz; Manu, Óscar Martín, Ariel; Santín.

