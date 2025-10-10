Partido marcado en rojo para un Silva que necesita empezar a ganar

En su anterior partido como local, el Silva igualó ante el Estradense JAVIER ALBORÉS

La recuperación del Silva pasa por empezar a ganar. Y su primera opción es ante el recién ascendido Barco (A Grela, mañana a las 16.00 horas). Con un punto de quince posibles, los coruñeses se miden a un equipo que empezó con tres derrotas, pero ha ganado sus dos últimos compromisos.

El equipo local cuenta con las bajas de los centrocampistas Pablo Rubio y Pablo Carro, mientras que el Barco solo tiene la ausencia del lateral izquierdo Álex Vázquez, lesionado de larga duración. En su puesto está actuando Manu Rodríguez.

En declaraciones a los medios del club, Noé López, entrenador del Silva, mostró su confianza en obtener un buen marcador: “O equipo chega confiado en poder reverter a mala xeira de resultados, sabendo que as distancias de puntos aínda son curtas”.

El técnico espera un rival aguerrido: “Será un partido igualado coma case todos na Grela. Virán a agardarnos e tentar provocar que cometamos algún erro”, expresó.