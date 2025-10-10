Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol

Los campos de Elviña estarán a pleno funcionamiento en enero

La Delegación de A Coruña de la RFGF informó a los clubes de que la instalación acogerá competiciones locales sin público ni vestuarios mientras terminan las obras

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/10/2025 18:22
Presentación de la reapertura de los campos de Elviña
Presentación de la reapertura de los campos de Elviña
Xunta de Galicia

La Delegación de A Coruña de la RFGF informó a los clubes de la ciudad que la reapertura de Elviña será parcial, con enero como fecha marcada para que la instalación esté a pleno funcionamiento. 

Mientras continúen las tareas de acondicionamiento de los vestuarios y el trabajo en las gradas, solo se disputarán competiciones locales (Tercera Futgal y juveniles, cadetes e infantiles donde los contendientes sean equipos de A Coruña ciudad), ya que serán encuentros a puerta cerrada y sin posibilidad de acceder a la zona interior del recinto.

"Ante la precariedad de instalaciones, teniendo en cuenta que el día 18 de octubre estarán ya completas todas las competiciones a desarrollarse en la presente temporada y ante el incremento de equipos inscritos en las mismas, para poder realizarlas de forma correcta, el departamento de designaciones adelanta que es absolutamente necesario el poder utilizar los dos nuevos campos de Elviña", explica la RFGF en la nota.

