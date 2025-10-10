Equipos de Primera | Sporting Cambre: un bloque definido para crecer sin pausa

Once inicial del Sporting Cambre en un partido de esta temporada MARÍA DEL MAR SABÍN

Con tan solo dos fichajes y algún jugador que promociona desde el juvenil o el filial, el Sporting Cambre trata de dar un paso más este curso tras terminar el anterior en quinta posición. Es un equipo joven, que crece día a día, y que bajo la dirección de un Mauro García que apuesta por un sistema 5-3-2 comanda en estos momentos la clasificación del grupo 1 de Primera Futgal. A continuación, el uno por uno de la plantilla con las estadísticas de la temporada 2024-25.

Porteros

Diego López (1986)

Minutos: 1.368. Goles: -25.

Cumplirá 40 años a final de temporada, pero no pierde su ascendencia en el equipo. Pese a su baja estatura, unos reflejos felinos le llevaron a ser portero del Montañeros en Segunda B y de equipos como el Betanzos, Cerceda o Racing Villalbés en Tercera División antes de regresar a casa. Dirigió a algunos jugadores de la plantilla en la base.

Javi Neira (2003)

Minutos: 1.735. Goles: -25.

Viene de la cantera y el curso pasado, en su tercer año como modesto, alternó con Diego López en la portería. Guardameta de gran envergadura y ágil bajo palos.

Yago Blanco (2005)

Minutos: 1.698. Goles: -35. * En el filial.

Guardameta del B en Tercera Futgal que tuvo la oportunidad de ser titular la pasada jornada, en el triunfo ante el Orillamar, por la ausencia de los dos porteros del primer equipo y fue decisivo con buenas intervenciones.

Defensas

Dan Mallo (2003)

Minutos: 2.545. Goles: 3.

Otro jugador formado en la casa que ha superado los 2.500 minutos en las tres temporadas que lleva en el primer equipo. Todoterreno que acostumbra a jugar como carrilero derecho. Domina el juego aéreo.

Brais Díaz (2005)

Minutos: 875. Goles: 2.

Canterano del Montañeros, firmó a mitad de la pasada temporada procedente del Relámpago. Tras hacer dos goles en esos meses, ya ha abierto también su cuenta este curso. Tiene buen pie y es el jugador más polivalente del equipo: lateral, carrilero, central, mediocentro…

Gonzalo Viqueira (2005)

Minutos: 2.144. Goles: 0.

Central expeditivo, con capacidad para corregir, que desarrolló gran parte de su etapa formativa en el equipo cambrés, a excepción de un breve paso por Ural y Olímpico.

Hugo González (2002)

Minutos: 2.590. Goles: 6.

Canterano del Victoria, llegó al Sporting Cambre en 2022, su primer año como modesto. Es central y nunca había marcado más de un gol en una temporada, hasta que el curso pasado se destapó en dicho apartado. Va muy bien por arriba y da una salida de balón limpia al equipo.

Johan Pérez (2004)

Minutos: 2.505. Goles: 0. * En el Vizoño.

Demostró buenas maneras en su estreno en Primera Futgal con el Vizoño tras formarse en el Olímpico y en este inicio está cumpliendo con las expectativas. El central que más condiciones defensivas tiene: es muy difícil de superar en el uno contra uno.

Dani González (S/D)

Minutos: 849. Goles: 1.

Es uno de los pocos veteranos del equipo, da tranquilidad en defensa y va bien al corte. Lleva en plantilla desde 2017, cuando llegó procedente del Bribes.

Miguel Iglesias (2001)

Minutos: 1.504. Goles: 1.

Lleva muchos años en el club y siempre a buen nivel. Se adapta a la perfección a la posición de carrilero izquierdo por su regate y toque de balón. Es el encargado de botar los córners.

Loui True (1995)

Minutos: 1.286. Goles: 3.

Uno de los clásicos del club, siempre acaba aportando al equipo en el apartado anotador. Puede actuar como central o carrilero izquierdo con vocación ofensiva por su buen pie.

Julián García (2002)

Minutos: 1.504. Goles: 0.

Una rotura parcial del tendón de Aquiles, con paso por quirófano, tendrá a este joven lateral izquierdo en el dique seco durante gran parte de la temporada.

Centrocampistas

Lucas Meijide (2005)

Minutos: 3.098. Goles: 2. * En el Sada.

Uno de los pocos fichajes del equipo esta temporada, pero quizá el más destacado. Llega tras brillar en lo técnico y físico en Segunda Futgal, donde lo jugó prácticamente todo. Destaca especialmente por su lectura de juego.

Darío Fariña (2003)

Minutos: 2.712. Goles: 11.

Tras formarse en el Montañeros, este delantero se ha convertido en una de las piezas claves del Sporting Cambre. Con el primer equipo dio el mismo buen rendimiento que en el filial la temporada anterior. Abarca mucho campo, incansable.

José Ares ‘Chema’ (2000)

Minutos: 2.100. Goles: 7.

Viene de hacer su mejor temporada de cara a portería. Lleva en el equipo desde juveniles. Es muy habilidoso, usa bien el cuerpo y cuesta mucho quitarle el balón.

Pablo Ferrer (2003)

Minutos: 1.825. Goles: 2.

Va a más con el paso de los años, siempre de la mano del Cambre. Físico privilegiado.

Pedro Sánchez (2006)

Minutos: 2.374. Goles: 13. * En el juvenil.

Centrocampista que este curso tiene ficha del filial, pero que ya ha tenido minutos en tres partidos con el primer equipo.

Rubén Santiso (2005)

Minutos: 238. Goles: 0.

Mediocentro que alterna participaciones entre el primer equipo y el filial.

Delanteros

Brahiam Valencia (1999)

Minutos: 2.365. Goles: 14.

Ahora mismo está lesionado, pero la temporada pasada demostró de lo que es capaz con su buen regate y acierto de cara a gol. Llegó a debutar en Preferente con el San Tirso.

Álex Fernández (2004)

Minutos: 2.674. Goles: 11.

Formado en el Ural y en el propio Cambre, este delantero superó la decena de goles en la temporada 2022-23 y en la pasada. Este curso lleva ya cuatro, alguno de ellos decisivo. Entre sus muchas virtudes sobresale la potencia.

Lucas Pires (2003)

Minutos: 1.350. Goles: 14. * En el filial.

Todavía cuenta con ficha del B, pero este atacante empieza a dar pasos con el primer equipo. El pasado domingo disfrutó ante el Orillamar de su primera titularidad. Muy rápido.

Bruno González (2006)

Minutos: 2.537. Goles: 29. * En el juvenil.

Tras dos temporadas marcando un buen número de goles en la Primera Futgal Juvenil, este delantero lleva ya dos este curso con el primer equipo, donde se ha asentado rápidamente. Es muy rápido a la espalda y certero en la definición.

Pablo Garaboa (2004)

Minutos: 1.435. Goles: 7.

No regresará hasta finales de año o principios de 2026 por una lesión, pero es un jugador diferencial. Trata de encontrar la regularidad tras disputar División de Honor Juvenil con el Deportivo entre 2021 y 2023.

Cuestionario al entrenador

Valoración del inicio.

"Contentos con el comienzo. No es determinante, pero ilusiona y contagia optimismo".

Objetivos de la temporada.

"Competir bien y disfrutar mucho, no sólo el día del partido, sino durante toda la semana".

Estilo de juego e identidad.

"Espero un equipo que no se rinda y que no pare de correr".

Candidatos al ascenso.

"Carral, Olímpico y Galicia Mugardos".

Equipo revelación.

"Marte".