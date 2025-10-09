Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Los campos de Elviña volverán a abrir sus puertas la semana que viene

Será una reapertura parcial, ya que las gradas "seguirán pechadas ata novembro"

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
09/10/2025 14:04
Presentación de los nuevos campos de Elviña
Presentación de los nuevos campos de Elviña
Xunta de Galicia

Los campos de Elviña I volverán a estar disponibles para su uso la próxima semana. Así lo ha anunciado este jueves la Xunta de Galicia en un acto de presentación de la reforma. Una obra que todavía no está acabada, algo que está previsto para el mes de diciembre, según afirmó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Los clubes usuarios de este complejo son los siguientes: Ural, Victoria, Montañeros, Oza Juvenil, Impérator, Silva, Liceo de Monelos y Relámpago. De entre esos, había dos que esperaban esta reforma como agua de mayo, los dos que juegan en Tercera Federación: Silva y Montañeros.

A Grela y Visma acogen a Silva y Montañeros a la espera de Elviña

Más información

Por el momento, ninguno de ellos se mudará a Elviña ni para jugar ni para entrenar, según confirman fuentes de ambos clubes. Sus intenciones incluyen disputar sus partidos de Tercera en el recién reformado recinto cuando sea posible, pero tienen más dudas con los entrenamientos, ya que por el momento no tienen horas asignadas en este nuevo campo.

Lo más importante para que el recinto pueda ser utilizado, el césped, ya está listo, así como la iluminación, por lo que Elviña I volverá a acoger entrenamientos y partidos de categorías locales. Eso sí, por el momento lo hará sin vestuarios disponibles, ya que esta parte de la obra todavía no está finalizada. Misma situación que se da con parte de la grada. Ahora mismo es una incógnita si esos partidos podrán acoger público o no, ya que la Xunta en su comunicado afirma que las gradas "seguirán pechadas ata novembro", pero que se podrá volver a entrenar el día 13 y a jugar competiciones oficiales el 18. 

Te puede interesar

Eddahchouri entra en el campo por Charlie Patiño durante el partido entre el Dépor y el Almería disputado en Riazor

Mulattieri y su sequía goleadora reabren el debate en el ataque del Dépor
Zeltia Regueiro
El Sporting Coruñés, durante un partido de pretemporada contra el Ural

El Sporting Coruñés destituye a Jaime Marín
Santi Mendoza
Memorial Moncho Rivera 2025

Recaudación récord de 42.906 en el Memorial Moncho Rivera a beneficio de ASPANEPS
Sergio Baltar
Joaquín (d) celebra un gol del Málaga con sus compañeros

Joaquín Muñoz acelera para llegar al partido contra el Dépor
Israel Zautúa / Eder Pereira