Los campos de Elviña volverán a abrir sus puertas la semana que viene

Presentación de los nuevos campos de Elviña Xunta de Galicia

Los campos de Elviña I volverán a estar disponibles para su uso la próxima semana. Así lo ha anunciado este jueves la Xunta de Galicia en un acto de presentación de la reforma. Una obra que todavía no está acabada, algo que está previsto para el mes de diciembre, según afirmó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Los clubes usuarios de este complejo son los siguientes: Ural, Victoria, Montañeros, Oza Juvenil, Impérator, Silva, Liceo de Monelos y Relámpago. De entre esos, había dos que esperaban esta reforma como agua de mayo, los dos que juegan en Tercera Federación: Silva y Montañeros.

A Grela y Visma acogen a Silva y Montañeros a la espera de Elviña Más información

Por el momento, ninguno de ellos se mudará a Elviña ni para jugar ni para entrenar, según confirman fuentes de ambos clubes. Sus intenciones incluyen disputar sus partidos de Tercera en el recién reformado recinto cuando sea posible, pero tienen más dudas con los entrenamientos, ya que por el momento no tienen horas asignadas en este nuevo campo.

Lo más importante para que el recinto pueda ser utilizado, el césped, ya está listo, así como la iluminación, por lo que Elviña I volverá a acoger entrenamientos y partidos de categorías locales. Eso sí, por el momento lo hará sin vestuarios disponibles, ya que esta parte de la obra todavía no está finalizada. Misma situación que se da con parte de la grada. Ahora mismo es una incógnita si esos partidos podrán acoger público o no, ya que la Xunta en su comunicado afirma que las gradas "seguirán pechadas ata novembro", pero que se podrá volver a entrenar el día 13 y a jugar competiciones oficiales el 18.