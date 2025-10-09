Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol

Galicia ya conoce sus dos rivales para la primera fase de la Copa de Regiones de la UEFA

El combinado autonómico, formado por jugadores de Tercera RFEF, se medirá el 29 y 30 de noviembre a Andalucía y la anfitriona Castilla y León

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/10/2025 17:20
Galicia, durante la fase europea de 2023 disputada en Arousa
Galicia, durante la fase europea de 2023
MÓNICA FERREIRÓS

La selección gallega UEFA, compuesta por jugadores de Tercera Federación, ya conoce sus rivales en la primera fase de la XIV edición de la competición. En un grupo de tres, la Irmandiña se medirá a Andalucía el sábado 29 de noviembre y el día siguiente se medirá a la anfitriona Castilla y León

Con Manolo García como entrenador, que sustituye a Iván Cancela en este ciclo, el combinado gallego tratará de ser uno de los ocho clasificados (hay otros dos grupos de tres y dos de cuatro equipos) para la fase de cuartos de final que se disputará a partido único los días 28 y 29 de enero de 2026.

La primera vez con la selección gallega

Galicia, campeona nacional y europea en 2023, tendrá un entrenamiento el próximo martes para continuar formando el grupo.

