Galicia ya conoce sus dos rivales para la primera fase de la Copa de Regiones de la UEFA

Galicia, durante la fase europea de 2023 MÓNICA FERREIRÓS

La selección gallega UEFA, compuesta por jugadores de Tercera Federación, ya conoce sus rivales en la primera fase de la XIV edición de la competición. En un grupo de tres, la Irmandiña se medirá a Andalucía el sábado 29 de noviembre y el día siguiente se medirá a la anfitriona Castilla y León.

Con Manolo García como entrenador, que sustituye a Iván Cancela en este ciclo, el combinado gallego tratará de ser uno de los ocho clasificados (hay otros dos grupos de tres y dos de cuatro equipos) para la fase de cuartos de final que se disputará a partido único los días 28 y 29 de enero de 2026.

La primera vez con la selección gallega Más información

Galicia, campeona nacional y europea en 2023, tendrá un entrenamiento el próximo martes para continuar formando el grupo.