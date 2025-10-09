El Sporting Coruñés destituye a Jaime Marín

El Sporting Coruñés, durante un partido de pretemporada contra el Ural JAVIER ALBORÉS

El Sporting Coruñés, último clasificado del grupo 1 de Primera Futgal con un punto de quince posibles, ha tomado la decisión de destituir al entrenador Jaime Marín. Con él se marcha también Carlos Casares, el otro miembro del cuerpo técnico con el que el club logró dos ascensos de forma consecutiva.

"Desde el club queremos agradecer profundamente su trabajo, compromiso y dedicación durante las dos últimas temporadas, en las que el equipo pasó de Tercera a Primera Futgal", reza la nota del club, que a continuación desea suerte en próximos proyectos a estos dos preparadores.

Esta temporada, el Sporting Coruñés comenzó con derrotas ante el Oza Juvenil (3-1) y el Cedeira (1-2), para después empatar en el campo del Carral (2-2), antes de ceder en casa contra el Eume (0-3) y en Perlío (2-0).