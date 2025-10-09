Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

El Sporting Coruñés destituye a Jaime Marín

La última posición del equipo en Primera Futgal ha llevado al club a prescindir del cuerpo técnico de los dos ascensos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/10/2025 18:12
El Sporting Coruñés, durante un partido de pretemporada contra el Ural
El Sporting Coruñés, durante un partido de pretemporada contra el Ural
JAVIER ALBORÉS

El Sporting Coruñés, último clasificado del grupo 1 de Primera Futgal con un punto de quince posibles, ha tomado la decisión de destituir al entrenador Jaime Marín. Con él se marcha también Carlos Casares, el otro miembro del cuerpo técnico con el que el club logró dos ascensos de forma consecutiva.

Equipos de Primera | Sporting Coruñés: una decidida apuesta por la continuidad

Más información

"Desde el club queremos agradecer profundamente su trabajo, compromiso y dedicación durante las dos últimas temporadas, en las que el equipo pasó de Tercera a Primera Futgal", reza la nota del club, que a continuación desea suerte en próximos proyectos a estos dos preparadores.

Esta temporada, el Sporting Coruñés comenzó con derrotas ante el Oza Juvenil (3-1) y el Cedeira (1-2), para después empatar en el campo del Carral (2-2), antes de ceder en casa contra el Eume (0-3) y en Perlío (2-0).

Te puede interesar

Eddahchouri entra en el campo por Charlie Patiño durante el partido entre el Dépor y el Almería disputado en Riazor

Mulattieri y su sequía goleadora reabren el debate en el ataque del Dépor
Zeltia Regueiro
Memorial Moncho Rivera 2025

Recaudación récord de 42.906 en el Memorial Moncho Rivera a beneficio de ASPANEPS
Sergio Baltar
Joaquín (d) celebra un gol del Málaga con sus compañeros

Joaquín Muñoz acelera para llegar al partido contra el Dépor
Israel Zautúa / Eder Pereira
Segunda equipación del Leyma

El Básquet Coruña presenta su segunda equipación
Raúl Ameneiro