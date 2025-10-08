Xoel Rodríguez (Imperátor): "Sinceramente creo que el equipo da para ascender a Preferente"

Xoel Rodríguez, jugador del Imperátor, durante el partido del pasado fin de semana ante el Marte GERMÁN BARREIROS

Xoel Rodríguez (A Coruña, 2004) es el todocampista del Imperátor. Tiene golpeo, juego aéreo, potencia, competitividad y, sobre todo, amor por su club. Ahí está la clave de que haya vuelto tras una fructífera etapa en el fútbol sala.

¿Desde qué edad lleva en el Imperátor y cuando se marchó?

Empecé a los tres, en biberones con los mayores. Y me fui cuando jugué en el Dépor en alevines y dos o tres años que estuve en fútbol sala.

Los mayores de biberones tendrían cuatro o cinco años, ¿no?

Claro, claro (risas). Tengo un recuerdo de que estaba en la plaza del barrio jugando y vino ‘Mitolis’ (icono del Imperátor) a ficharme.

Llevaba un tiempo dedicado al fútbol sala, ¿le faltaba algo sin el Ímper?

Hombre... es el equipo de mi vida. Llevo la gran parte de mis años jugando ahí. Es el equipo que más quiero de todos los que estuve.

Se nota algo raro sin poder ayudar...

Claro... Me jodía ir a verlos en la fase de ascenso hasta Santiago o Ferrol y no poder estar con ellos en el campo.

¿Cuál ha sido su trayectoria en el fútbol sala?

Empecé en el Ventorrillo y por problemas que había en el equipo, de directiva, lo dejé y fiché por el Emden. Que éramos una banda, pero éramos la mejor banda que había (risas). Y después me llamó el 5 Coruña y decidí fichar. También fastidiándome, porque dejaba tirado al Emden por decirlo así.

¿Llegó a ser semiprofesional?

Sí… Bueno, Tercera no es que sea una muy buena Liga, pero se puede decir que es semiprofesional.

¿Notaba que podía tener una buena progresión en el fútbol sala?

Sí, porque tampoco hay tanto nivel como en el fútbol. Y me veía un poco superior.

Entonces, ¿por qué el regreso al fútbol 11? ¿Tanto tira el Ímper?

Sí… Y también el trabajo y la exigencia del ascenso a Segunda B con el 5 Coruña. No podía compaginarlo todo.

¿Es una vuelta definitiva o hay espacio para el fútbol sala en el futuro?

No lo sé, pero creo que en el Ímper seguiré jugando. No me voy a volver a ir.

¿Qué le gusta más?

¿A mí? ¿La verdad? El fútbol sala porque no me mojo (risas).

¿Cómo está viendo al equipo en este inicio? Parece que les está costando un poco adaptarse a la Primera Futgal.

Sí, la verdad es que sí, es un salto. Ya se veía en los rivales de la fase de ascenso, que eran más fuertes comparados con los de la liga regular en Segunda. Tenemos bajas, pero ya llegarán los resultados. Equipo hay.

¿Para qué cree que está el equipo?

Sinceramente, para ascender. Pero bueno, ya se irá viendo.

¿Qué está faltando fundamentalmente?

Gol.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Te puedo decir de los rivales que tuve hasta ahora… Me gustó el delantero del Perlío, Iván San Emeterio, contra el que ya había jugado en fútbol sala al estar él en el Narón. Y el ‘10’ del Cedeira, Dani Bellas.