Sergio Iglesias (Carral): “Pese a mi envergadura, me gusta jugar al fútbol por abajo”

Sergio Iglesias, durante un partido

Sergio Iglesias (Cambre, 1999) afronta su quinta temporada en el Carral y espera, de una vez por todas, lograr un ascenso a Preferente que se les escapó por muy poco en los dos últimos cursos. Es un atacante acostumbrado a la posición de delantero centro que últimamente está jugando en banda, algo que valora como positivo por sus condiciones, pues entiende que lo que más brilla pese a su estatura es la técnica.

Tras cinco jornadas, el Carral marcha en tercera posición tras sumar diez de quince puntos. Inició con victorias ante el Marte (2-1) y el Carral (2-5), para después empatar con el Sporting Coruñés (2-0), caer en el campo del Relámpago (2-0) y volver a la buena senda con el triunfo de este fin de semana ante el Meirás (3-0). “Fuimos sólidos en defensa y tuvimos bastantes ocasiones. No supimos aprovechar algunas, pero las que sí nos llegaron”, resume Sergio Iglesias, autor del gol que abrió la lata y del que cerró el partido.

“El primero fue de empujar. En el segundo me acerqué bastante al portero y tiré al palo corto”, detalla el delantero, que abrió de esta forma su cuenta esta temporada.

Algo que no es de extrañar, pues era su primera titularidad tras un parón forzoso. “Estuve todo el año pasado con dolor en la rodilla, paré un poco y creo que me solucionaron bien el problema”, se congratula el cambrés, que aun así se las arregló para marcar seis goles durante la 2024-25.

Puede llamar la atención por los doce goles a favor que lleva el equipo, pero en el vestuario tienen la sensación de que en este inicio no han tenido un alto ratio de acierto de cara a puerta. Quizá la derrota ante el Relámpago, en la que los primeros veinte minutos fueron de claro color del Carral, dejó ese sabor negativo. “Defensivamente estamos bien, pero nos falta materializar más ocasiones”, apunta Sergio.

Una de las novedades esta temporada para el equipo de O Castro es que ha pasado del grupo 2 al 1, algo que no cambia la meta del club. “Creo que es bueno ir poco a poco, teniendo claro el objetivo. Tenemos equipo para conseguir cosas bonitas”, asegura el atacante, que destaca la igualdad de la Liga y entiende que quizá el grupo 2 fuera más físico. “Dejarse puntos a cualquier altura de la temporada va a marcar la diferencia”, agrega.

A la hora de definirse, Iglesias expone: “Soy un jugador técnico. Pese a mi envergadura, me gusta jugar al fútbol por abajo”. Y se adapta bien a varias posiciones del ataque: “Últimamente juego por la banda y me gusta bastante. No tengo el defensor pegado a las espaldas”.

Canterano del Sporting Cambre, llegó a debutar con el primer equipo de su localidad antes de desarrollar su carrera como modesto en el Carral. De toda ella, lo que más le ha marcado son los dos últimos años, con sendas fases de ascenso. “Los dos playoffs estuvieron muy bien. El año pasado acabé con sensaciones positivas”, reflexiona esperanzado con este curso.

“Tenemos un grupo muy bueno. El ambiente en Carral es súper cercano”, finaliza.

En corto

1. ¿Un favorito para ascender?

Diría que nosotros.

2. ¿Cuál es el campo más complicado de visitar?

El nuestro.

3. Sergio Iglesias espera marcar el siguiente número de goles...

Entre diez y quince estaría bien.

4. El Carral quedará en el puesto...

Primero.