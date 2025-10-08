Franchu renuncia como entrenador del Oza Juvenil

Fran Curros, 'Franchu', durante el Relámpago - Oza Juvenil de esta temporada QUINTANA

Fran Curros 'Franchu' deja de ser entrenador del Oza Juvenil, equipo situado en la cuarta posición del grupo 1 de Primera Futgal. El preparador coruñés ha presentado su renuncia por motivos personales y, mientras el club no encuentre un sustituto, toman el mando Diego 'Turu' Martínez, coordinador del club, y Adrián Ortega, coordinador de fútbol 8 y técnico del Infantil.

El inicio de temporada del conjunto de Monelos ha sido muy positivo, con tres victorias (ante Sporting Coruñés, Relámpago y Olímpico), un empate (frente al Meirás) y una derrota (contra el Sporting Meicende). El equipo se mostró muy propositivo bajo la batuta de Franchu y logró catorce goles a favor (los segundos que más de la Liga), por once en contra, pero el técnico ha tenido la necesidad de parar.

Equipos de Primera | La receta del Oza, experiencia y futuro Más información

En el próximo partido, ante el Galicia Mugardos (A Pedreira, este domingo, 17.00 horas), se sentarán en el banquillo Turu y Ortega, quienes asumen el reto con la intención de dejar paso después a otro entrenador.

Técnico ajeno al club

Lo que tienen claro en el club es que no harán movimientos internos y que el entrenador vendrá de fuera. "Buscamos una persona ajena al club, porque todas las funciones están muy definidas y estamos contentos con la situación. No queremos tocar la estructura y hacer cambios de entrenador en los equipos de la base", explica Turu, que se da un plazo de "dos o tres semanas para encontrar al técnico correcto".

¿Y qué perfil buscan? "Una persona joven, actualizada en el mundo del fútbol y con ganas de asumir un proyecto que tiene una plantilla muy sana y con muchas ganas e ilusión", contesta el coordinador del Oza Juvenil.