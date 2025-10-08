Franchu renuncia como entrenador del Oza Juvenil
El preparador coruñés deja el equipo por motivos personales y dos hombres de la casa toman el mando mientras no haya sustituto
Fran Curros 'Franchu' deja de ser entrenador del Oza Juvenil, equipo situado en la cuarta posición del grupo 1 de Primera Futgal. El preparador coruñés ha presentado su renuncia por motivos personales y, mientras el club no encuentre un sustituto, toman el mando Diego 'Turu' Martínez, coordinador del club, y Adrián Ortega, coordinador de fútbol 8 y técnico del Infantil.
El inicio de temporada del conjunto de Monelos ha sido muy positivo, con tres victorias (ante Sporting Coruñés, Relámpago y Olímpico), un empate (frente al Meirás) y una derrota (contra el Sporting Meicende). El equipo se mostró muy propositivo bajo la batuta de Franchu y logró catorce goles a favor (los segundos que más de la Liga), por once en contra, pero el técnico ha tenido la necesidad de parar.
En el próximo partido, ante el Galicia Mugardos (A Pedreira, este domingo, 17.00 horas), se sentarán en el banquillo Turu y Ortega, quienes asumen el reto con la intención de dejar paso después a otro entrenador.
Técnico ajeno al club
Lo que tienen claro en el club es que no harán movimientos internos y que el entrenador vendrá de fuera. "Buscamos una persona ajena al club, porque todas las funciones están muy definidas y estamos contentos con la situación. No queremos tocar la estructura y hacer cambios de entrenador en los equipos de la base", explica Turu, que se da un plazo de "dos o tres semanas para encontrar al técnico correcto".
¿Y qué perfil buscan? "Una persona joven, actualizada en el mundo del fútbol y con ganas de asumir un proyecto que tiene una plantilla muy sana y con muchas ganas e ilusión", contesta el coordinador del Oza Juvenil.