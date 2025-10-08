Equipos de Primera | El Sporting Meicende añade físico al 'jogo bonito'

El Sporting Meicende celebra la consecución de su trofeo de pretemporada CEDIDA

En la décima temporada de Maikel Naujoks al mando, el Sporting Meicende quiere dar un paso más. El equipo está plenamente asentado en Primera Futgal y tiene un estilo de juego ofensivo que es reconocible, pero cuenta con el reto de ampliar sus registros, algo que ha intentado hacer con una serie de refuerzos que dotan de físico al equipo. A continuación, el uno por uno de la plantilla con las estadísticas de la pasada temporada.

Porteros

Borja Varela (2003)

Minutos: 391. Goles: -6. * En el Betanzos.

Uno de los mejores porteros de la categoría. No disfrutó de demasiados minutos con el Betanzos en Tercera Federación, pero es muy completo en todos los aspectos y está adquiriendo la confianza que le faltaba. Hasta ahora solo ha encajado tres goles en cinco partidos.

Mateo Costa (2008)

Minutos: 1.587. Goles: -13. * En el Juvenil.

Guardameta en su segundo año juvenil. Acostumbra a completar los entrenamientos y las convocatorias del primer equipo y la agilidad bajo palos es su carta de presentación. Tiene personalidad y calidad para sacar el balón con los pies.

Yago García (2008)

Minutos: 1.124. Goles: -35. * En el Juvenil B del Bergantiños.

Otro juvenil con el que se reforzó el Meicende para esta temporada. Empieza a integrarse en los entrenamientos y las convocatorias. Es un portero de gran envergadura y buen manejo con los pies.

Defensas

Alexito Rodríguez (2001)

Minutos: 2.439. Goles: 5.

Lateral derecho con gran calidad técnica. Uno de esos carrileros con vocación ofensiva que siempre acaba la temporada con una buena cifra de goles.

Yago Barral (1993)

Minutos: 2.391. Goles: 0. * En el Hércules.

Uno de los veteranos de la plantilla. Muy comprometido, tanto dentro como fuera del campo. Siempre cumplidor, es uno de esos jugadores que siempre hay que tener en el vestuario. Regresa tras dos temporadas en Tercera Futgal.

Charly Moure (2000)

Minutos: 2.771. Goles: 2.

El capitán pese a su juventud. Tiene comportamientos de jugador con mucha experiencia. Es un central con muy buenas condiciones físicas y técnicas.

Dani Garrido (2002)

Minutos: 612. Goles: 0.

Está disfrutando de pocos minutos, pero tiene proyección. Es el central más destacado del equipo a la hora de sacar el balón y es fuerte en el juego aéreo. Otro de los capitanes.

Pablo Plaza (2001)

Minutos: 1.781. Goles: 3.

Jugó muchos años en el Calasanz con Charly Moure, por lo que se entiende a la perfección con él. Es muy bueno en todas las facetas que debe dominar un central: por arriba, en salida de balón, en velocidad e inteligencia.

Nacho Sánchez (1995)

Minutos: 2.566. Goles: 0. * En el Hércules.

Sus 30 años le dan capacidad para liderar la defensa del Meicende. Jugó en Preferente en el Alertanavia y hace mucho mejores a los demás centrales. Es contundente y se adapta bien tanto a la línea de cuatro como a la de cinco.

Franco Pedro (2000)

Minutos: 1.524. Goles: 0.

Actúa habitualmente como central, pero su condición de zurdo le permite también cumplir en el lateral izquierdo. Estuvo en las categorías inferiores de Ural y Ciudad Jardín, es contundente, bueno técnicamente y certero en el desplazamiento en largo.

David Abeledo (2003)

Minutos: 2.240. Goles: 3. * En el filial.

Jugador que lleva años en el filial. Es bueno técnicamente, comprometido con el club y que siempre cumple. Actúa como lateral izquierdo.

Centrocampistas

Djibril Mbengue (2003)

Minutos: 1.883. Goles: 1.

Mediocentro muy trabajador, fuerte en el juego aéreo y bueno técnicamente. Es el comodín del equipo, pues puede jugar en varias posiciones y va a más con el paso de los años. Físicamente está por encima de la media.

Jorge Domingo 'Barral' (2002)

Minutos: 2.447. Goles: 6.

Este centrocampista ha dado un paso adelante en el aspecto físico en los últimos años. Es hábil, muy trabajador y tiene un potente golpeo a portería. Se adapta bien al extremo derecho, donde puede meterse hacia dentro con su zurda.

Enzo Pettofrezza (2000)

Minutos: 2.060. Goles: 2. * En el Ural Español.

Uno de los fichajes que le hacían falta al equipo en el centro del campo. Jugador de garra y carácter, fuerte por arriba. De esos que amas si está en tu equipo y no te gusta en el rival.

Teo Nikander (2005)

Minutos: 1.008. Goles: 0. * En el Dubra.

Hizo la pasada pretemporada con el primer equipo del Arteixo antes de continuar su camino en Portazgo (Segunda Futgal) y Dubra (Preferente). Vive por y para el fútbol y se nota en el campo, donde es un todoterreno.

Jorge Pereiro (2005)

Minutos: 2.637. Goles: 2.

Uno de los jugadores más destacados de la Liga en el centro del campo. Solo está en su segundo año de modesto, pero tiene una inteligencia táctica innata. Quizá sea el jugador de la plantilla que mejor lee el fútbol.

Hugo Prieto (2006)

Minutos: 2.062. Goles: 4.

Tiene mucha calidad con ambas piernas. Interior o mediapunta con buena definición, por lo que tiene el reto de acabar la temporada con varios tantos.

Diego González (2005)

Minutos: 1.665. Goles: 5.

Futbolista rápido, ágil, técnicamente muy fino, pero no exento de trabajo. Donde más cómodo se encuentra es en la organización y está yendo de menos a más. Zurdo.

Carlos Moreira (1998)

* Sin equipo la temporada pasada.

Dejó el fútbol por motivos laborales y de estudios, pero ha vuelto al equipo en el que estaba. Es muy comprometido, con una gran capacidad técnica que brilla especialmente en el balón parado y debe ir de menos a más según vaya recuperando el ritmo competitivo.

Delanteros

Axel Liñares (2006)

Minutos: 2.197. Goles: 7. * En el Juvenil.

Primera experiencia como modesto. Es uno de los jugadores más fiables del equipo en la finalización, destacando sobre todo en el remate de cabeza pese a no ser excesivamente alto. Parte como extremo derecho.

Xoel Dans (2006)

Minutos: 1.984. Goles: 30. * En el filial.

Está en su segundo año de modesto. Técnicamente es muy dotado, seguramente el que más del ataque del Meicende, y tiene el reto de ir creciendo en el aspecto físico. Delantero centro.

Joaquín Block (2002)

Minutos: 1.072. Goles: 6. * En el Victoria.

Este delantero llevaba mucho tiempo en el radar de Maikel Naujoks y por ahora le está dando lo que preveía. Sus casi 190 centímetros dan al equipo poderío en el balón aéreo y juego de espaldas, sin que eso signifique falta de calidad técnica.

Isay Rodríguez (2005)

Minutos: 1.962. Goles: 11. * En el Viana.

Estuvo entrenando con el equipo el año pasado, pero decidió acabar con el Viana, del grupo 4 de Primera Futgal, mostrando su compromiso. Es un delantero muy diferente a lo que tenían, rápido, alto y con una gran capacidad para moverse en la zona de ataque.

Pablo Marán (2006)

Minutos: 903. Goles: 5. * En el Arteixo Juvenil.

Hay pocos delanteros en la Liga con su capacidad para correr y apretar. Otro de los complementos para la delantera. Se le está negando el gol, pero tarde o temprano encontrará el fruto a su entrega.

Iván Pérez (2006)

Minutos: 2.437. Goles: 13. * En el Juvenil.

Igual que Axel, está en su primer año de modesto. Es rápido y tiene buen disparo a portería.

Juanjo Pardo (2001)

Minutos: 2.620. Goles: 18. * En el Culleredo.

Puede jugar en las tres posiciones de tres cuartos de campo y es hábil en el uno para uno. Viene de ser uno de los máximos goleadores del grupo 1 de Segunda Futgal con el Culleredo. Es canterano del Sporting Meicende, por lo que ya conocía la casa.

Cuestionario al entrenador

Valoración del inicio.

"Estoy muy satisfecho con el rendimiento de la plantilla, porque tenemos muchos jugadores nuevos y se tienen que adaptar todos a nuestra idea de juego, a lo que venimos haciendo estos años. En líneas generales el equipo está compitiendo muy bien y vamos de menos a más. Merecimos más puntos (llevan ocho en cinco jornadas), pero me quedo con las sensaciones que estamos teniendo".

Objetivos de la temporada.

“No me gusta marcarme objetivos a largo plazo. Veo el partido siguiente y de reojo el segundo. Nuestra idea siempre es mejorar la campaña anterior, para esos damos bajas y reforzamos el equipo, para ser más competitivos”.

Estilo de juego e identidad.

“Este año dimos un paso más allá para intentar ser más completos y competitivos. En años anteriores hubo fases de la temporada en las que jugábamos muy bien, pero en campos pequeños, con rivales más físicos, éramos mucho más débiles. Este año fichamos muchos jugadores que complementan a la perfección lo que teníamos. Podemos jugar igual de bien, pero siendo mucho más competitivos en diferentes campos”.

Candidatos al ascenso.

“Es muy temprano todavía para poner candidatos firmes, pero para estar arriba diría Galicia Mugardos, Carral, Cambre e incluso Cedeira”.

Equipo revelación.

“Voy a decir al Cedeira, porque el año pasado se salvó en la última jornada y ahora están con nueve puntos pese a su derrota contra nosotros. Creo que nada tiene que ver el Cedeira de hace unos meses con el de ahora, son un equipo mucho más completo, se reforzaron con muy buenos jugadores y apostaron por una plantilla para incluso optar a ascender de categoría. El domingo no tuvieron su mejor día, pero se les ve que tienen cosas para ganar los partidos de muchas formas diferentes”.