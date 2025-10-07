Juan de Dora: "Tiña a sensación de que escaparon dous puntos"

Juan de Dora conduce el balón frente a Abel Martínez durante el partido ante el Alondras en Visma | Quintana

El Montañeros volvió a sumar este fin de semana en su regreso a Tercera. El equipo coruñés recibió al Alondras, uno de los cocos de la competición, el pasado domingo en Visma.

El partido empezó de cara para los visitantes, pero fue entonces cuando apareció uno de los fichajes estrella de este verano en el equipo coruñés: Juan de Dora. El de Louro llegó para competir por el puesto de delantero centro con Pape y, hasta el momento, se están repartiendo las titularidades entre ambos, así como los goles (dos para cada uno).

El del domingo fue un gol que retrotrajo a Juan hacia sus anteriores etapas deportivas con estilos más de contragolpe, recibiendo al espacio un gran pase de su portero Marcos Moreno y regateando al guardameta rival para marcar a puerta vacía. “Non é que o practiquemos porque nós intentamos saír sempre co balón xogado, pero Marcos viu que estaba só con Kopa e mandou un balón perfecto entre o central e o porteiro, que dubidou na saída e ao final chego antes que el. Dame unha patada na perna, pero ao ir perdendo 0-1, pensei que o mellor era marcar o empate”, recuerda Juan.

Apenas dos minutos después, Cano puso el 2-1 desde el punto de penalti, pero antes del descanso Manufre hizo el 2-2 y el Montañeros se quedó con un jugador menos por la expulsión de Achore. Cuando lo habitual hubiera sido aprovechar el descanso para introducir otro defensa sobre el césped y encerrarse atrás para aguantar el resultado, el Montañeros decidió ser fiel a la idea que le ha llevado a cosechar éxitos en las últimas temporadas. “Ao final, un punto estando con un menos desde o minuto 45 está moi ben e máis contra un equipo que vai estar en playoff mínimo. Pero despois de como foi a segunda parte, tiña a sensación de que se nos escaparon eses dous puntos”, afirma de Dora tras el empate a dos definitivo.

Unas palabras que hacen gala de la ambición que reina dentro del grupo del Montañeros, que se mantiene en puestos de playoff con ocho puntos y solo una derrota en cinco partidos. “Creo que todo o equipo quere o mesmo. Somos un equipo recién ascendido que mantivo bastante a base de Preferente e levar oito puntos de quince está moi ben. Canto antes saquemos puntos mellor, porque as vacas fracas chegan para todos. Hai que dalo todo en todos os partidos. Se o damos todo en todos os partidos sen renunciar ao noso estilo aínda que perdamos, entón non hai nada que dicir”, añade el delantero.

Nueva vida

Juan de Dora llegó este verano al Montañeros procedente del Betanzos, equipo en el que pasó las últimas cuatro temporadas y con el que marcó 42 goles en Preferente y 18 en Tercera para un total de 60 dianas.

El descenso del equipo betanceiro a Preferente hizo que le llegaran ofertas, entre ellas la de un Monta que terminó haciéndose con los servicios del delantero de Louro. “A adaptación cada semana é un pouco mellor. Ao final é un estilo de xogo que nunca practiquei. Sempre estiven en equipos que bucaban o contragolpe, un xogo non tan combinativo, senón máis directo. Pouco a pouco voume notando mellor”, afirma.

Juan de Dora ha disputado cuatro de los cinco partidos de lo que va de liga, siendo de la partida en dos de ellos y acumulando 186 minutos y dos goles, el de este domingo contra el Alondras y hace unas semanas contra el Silva. Por el momento, Jairo parece no haberse decantado por uno de sus dos delanteros para ser titular indiscutible, con de Dora y Pape repartiéndose los minutos cada semana. “A competencia con Pape é moi sa. O equipo prácticamente en todas as posicións ten dobrados ao xogadores e creo que eso é algo que nos vai dar puntos”.

Desde su llegada a la disciplina del Montañeros, Juan reconoce que le han sorprendido “todos” sus nuevos compañeros de equipo. “Marcos, Unai, que para min foi o mellor do partido ante o Alondras, Álex Suárez, Ogando, que ten unha zurda que é ouro... Todos”.

Van solo cinco jornadas, pero el inicio del Montañeros está siendo más que positivo y ya ha levantado las alarmas en el resto de equipos de Galicia como un hueso duro de roer semana tras semana. Sin embargo, desde el club se sigue con los pies en el suelo: “O obxectivo do equipo penso que ten que ser conseguir a permanencia canto antes e, a partir de aí e se se da, pensar en outras cousas”.

En el ámbito personal, Juan de Dora está disputando a los 27 años su sexta termporada en Tercera, una categoría en la que acumula ya 34 goles. “O obxectivo persoal é seguir acumulando minutos, non lesionarme e poder estar sempre dispoñible para Jairo. Por suposto, cantos máis goles poda meter para axudar ao equipo, moito mellor”, sentencia Juan, que ha caído de pie en su nuevo equipo, yendo a gol por titularidad en el tramo inicia de la liga.