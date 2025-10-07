El Silva ratifica a su entrenador Noé López
Fuentes del club afirman que la continuidad del fisterrán está garantizada independientemente de los resultados que coseche en los próximos partidos
“El Silva SD no se plantea ningún cambio en su cuerpo técnico, independientemente del resultado del partido de este fin de semana ante el CD Barco o posteriores”. Con esta contundencia da carpetazo el equipo coruñés de Tercera Federación a cualquier posibilidad de destituir a Noé López, el entrenador que dirige al equipo este curso.
Desde la entidad explican que el inicio de temporada era complicado y que, pese a haber sumado uno de los quince puntos posibles y estar en última posición, la fe en el cuerpo técnico está intacta.
“El club, cuerpo técnico y plantilla eran conscientes de la dificultad del arranque liguero, con cinco equipos situados en la mitad superior de la clasificación y, de ellos, cuatro en zona de promoción de ascenso o ascenso directo. La situación deportiva evidentemente no es la mejor y se está gestionando de forma interna, con una clara confianza en el cuerpo técnico y en la figura de su entrenador, Noe López”, apuntan fuentes del conjunto de A Grela.
El Silva inició la temporada con derrota en el campo del Arosa (2-1) y luego cedió en el derbi ante el Montañeros (0-2). Cayó también en el Manuel Candocia frente al Somozas (2-1), para sumar su primer punto en A Grela contra el Estradense (1-1) antes de una nueva derrota en el complicado estadio Verónica Boquete contra el Compostela (2-0).
La próxima tanda de cinco partidos parece más propicia para el conjunto herculino, pues todos sus rivales están situados del décimo puesto para abajo: Barco (local), Boiro (visitante), Juventud Cambados (L), Céltiga (V), Viveiro (L).
Lesión de Pablo Carro
Por otra parte, el Silva anunció que el centrocampista de 25 años Pablo Carro sufrió durante el partido ante el Compostela una luxación en el hombro y que en los próximos días visitará un traumatólogo para evaluar el alcance de su lesión.