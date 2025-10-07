Denis (San Tirso): “Se podemos pelexar pola primeira plaza mellor”
El equipo de Abegondo es líder del grupo 1 de Preferente tras cinco jornadas
Denis López (A Laracha, 1994) acaba de empezar su quinta temporada de manera consecutiva en las filas del San Tirso. En las cuatro anteriores anotó 68 goles, una cifra más que destacada y más teniendo en cuenta que el pasado año arrastró unas molestias en el pubis de las que terminó de recuperarse en verano. “Físicamente comezo a atoparme bastante mellor no día a día e na vida normal. Cando acabamos en maio sí que me molestaba bastante, pero durante o parón puido ser descargada toda a tensión que había acumulada”, explica.
Su primera titularidad del curso fue este pasado fin de semana durante la goleada de su equipo al Cultural Maniños por 0-4. Un partido en el que fue protagonista con dos goles: “O primeiro foi unha falta lateral na que, despois dun segundo balón poñemos un centro á área e remato de cabeza. O segundo é unha transición por banda de Casariego con pase atrás e remato eu de primeiras”, recuerda.
Un resultado con el que el San Tirso ha escalado hasta el primer puesto de la clasificación del grupo 1 en Preferente gracias a una mejor diferencia de goles que la del Órdenes, que también tiene doce puntos en su casillero. “Temos boas sensacións polo xeral. Sacamos catro partidos adiante que os gañamos e perdemos na casa co Dumbría que nos molesta bastante porque na casa é onde nos facemos fortes. Creo que unha das claves é a unión do vestiario. Temos un bo grupo e remamos todos a unha”, afirma Denis sobre el inicio de su equipo.
El San Tirso disputó el playoff de ascenso a Tercera hace unos meses y este año quiere dar un pasito más: “Creo que estamos nunha lista de tres ou catro equipos que poden ser considerados favoritos ao ascenso e nós creo que nos metemos aí con eles por méritos propios. Despois a liga dirá se podemos chegar a pelexar por ascender ou como vai a ser, pero este ano marcamos como obxectivo subir un chanzo a posición e intentar mellorala. Queremos pelexar por mellorar a tempada pasada e, se se pode pelexar pola primeira plaza mellor que mellor, pero temos que asegurar meternos en playoff e mellorar a actuación na Copa. Queremos ser un equipo protagonista na Copa e intentar volver a gañala”, explica el delantero larachés.
En ese podio están ahora mismo junto al San Tirso, Órdenes y Victoria. “É sorprendente sobre todo o do Victoria, pero é un equipo que vén da base do ano pasado e que se coñecen todos entre eles. O Órdenes é un equipo que tamén está ben traballado e, nestas categorías, se tes un bo grupo e marcas as diferenzas, pode dar para estar aí arriba. Ten mérito que nestas primeiras xornadas estén aí arriba aguantando o ritmo”, sentencia Denis.