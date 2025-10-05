Un Bergantiños en inferioridad se resarce con un encomiable ejercicio de superación (1-0)

Los jugadores del Bergantiños celebran el gol de Marru - Raúl López Molina

A pesar de jugar en inferioridad numérica desde el minuto quince de juego, el Bergantiños supo competir a un grandísimo nivel en un contexto de máxima adversidad para mantener su condición de invicto como local. El cuadro carballés se resarció de su reciente eliminación de la Copa Federación gracias a una combativa y sobresaliente actuación coral redondeada con un gol de Marru en la segunda parte (1-0).

Tanto Bergantiños como Valladolid Promesas, necesitados de revertir sendas dinámicas irregulares, presentaron varias novedades en sus onces iniciales. En el conjunto carballés, Álex Lorenzo reemplazó a Diego en la sala de máquinas, mientras que en la parcela ofensiva Álex Pérez sustituyó al último goleador del cuadro rojo, Barck. Mientras, Javier Baraja introdujo al central juvenil Galde, el mediocentro Murcia y el atacante Tomy por Arco, Ivorra y Rulo.

Los jugadores blanquivioletas dominaron la posesión del balón en el tramo inicial del choque y generaron una peligrosa falta. Riki obligó a Santi Canedo a atrapar el balón en dos tiempos sin mayores contratiempos. El capitán del cuadro carballés también tuvo que intervenir en una rápida transición del filial comandada por Carvajal por el costado derecho. Achicó bien a un Tomy que, tras el previo recorte hacia dentro, se había plantado de cara a la meta.

La superioridad inicial del Valladolid Promesas en el tramo inicial se tradujo en la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de Peñalver. El lateral valenciano tuvo que interrumpir la carrera de Riki, que tuvo que irse sustituido, con una clara falta que le supuso ver la segunda tarjeta amarilla. Fruto de una total falta de concentración defensiva, el cuadro carballés se vio en el minuto quince en inferioridad numérica.

De forma inesperada, el nuevo escenario de partido, claramente adverso, le fue mejor al Bergantiños. Con un jugador menos sobre el césped, los pupilos de Simón Lamas, que recompuso con Álex Lorenzo como lateral derecho, construyeron una posesión larga y fluida que acabó en remate de cabeza de Isma Cerro a envío de Sola. Tras tocar lo justo en su marcador Iago Parente, el balón acabó estrellándose en el larguero. Justo en ese córner también estuvo cerca de llegar el 1-0. Marru empaló una volea que Álvaro repelió con muchos apuros y en el rechace Isma Cerro no fue capaz de embocar.

Premio

Ya en la segunda parte, el Valladolid Promesas fue obteniendo pequeños frutos en el juego, representados en un superior número de llegadas al área rival. En una de ellas, la falta de contundencia en el despeje de Fito estuvo cerca de echar por tierra todo el esfuerzo sin balón desarrollado por el Bergantiños. En la conclusión de un rápido contragolpe iniciado desde terreno local, el zurdazo de César Porras desde el balcón del área se marchó rozando la escuadra derecha de la meta defendida por Santi Canedo.

El partido estuvo cerca de volver a disputarse en igualdad numérica cuando todavía restaba media hora para la conclusión del mismo. Sin embargo, el colegiado de la contienda entendió que una incomprensible patada de Iago Parente sobre Isma Cerro, sin el balón en juego en esa zona, no era merecedora de ser castigada.

Después de la polémica jugada, As Eiroas vivió un episodio inesperado al ver al Bergantiños adelantarse en el marcador jugando con un futbolista menos. Koke, que acababa de ingresar al terreno de juego como revulsivo, ganó la línea de fondo por el costado izquierdo para enviar, con su pierna izquierda, un centro tocado y con música que llevaba aroma a gol. Marru, llegando a la zona de remate desde la banda contraria, cabeceó con éxito a la base del palo derecho de la meta visitante para celebrar su quinto tanto del curso.

Como era de esperar, y con más razón viéndose por detrás en el electrónico, el Valladolid Promesas se volcó al ataque buscando el consuelo del empate. Sin embargo, un disparo de César Porras desde el interior del área se marchó rozando el larguero. Más tarde, un centro envenenado de Sergio Esteban se estrelló en el propio travesaño de la meta de Santi Canedo. Los tres puntos, muy celebrados, se quedaron en As Eiroas.