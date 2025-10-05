Mi cuenta

O Noso Fútbol

Primera Futgal | El Sporting Cambre aprovecha el empate del Torre para arrebatarle el liderato

Ambos equipos comparten ahora el primer puesto de la tabla tras cinco jornadas

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/10/2025 22:58
Una acción del Marte - Imperátor
Una acción del Marte - Imperátor - | Germán Barreiros

Cambio de líder en la Primera Futgal más coruñesa. El empate del Torre con el Mugardos y la remontada del Sporting Cambre ante el Orilla hace éstos sean los nuevos líderes, aunque de forma compartida y con los mismos puntos. 

Perlío 2-0 Sp. Coruñés 

Cuarta derrota de un Sporting Coruñés que sigue colista. Hugo Parrado en propia puerta y Martín Romera marcaron los goles. 

Marte 1-0 Imperátor 

El Marte se llevó el derbi coruñés con un gol de Andrés Pardo a la hora de juego y frenó así la buena racha de un Imperátor que sigue fuera de los puestos de descenso una semana más a pesar de la derrota. 

Marte 25-26

Oza Juvenil 4-3 Olímpico 

Partido loco en la Leyma. Ganaba 3-2 el Oza cuando todo parecía acabado, pero en el descuento empató Adrián Ramallo y, casi al momento, Samu Rumbo dio la victoria a los locales, que son cuartos igualados con el Carral. 

Ural 3-2 As Pontes 

Primera victoria de la temporada para el Ural, que sumó tres puntos más gracias al doblete de Iago Núñez y al gol inicial de Luca Penas. Los verdes han sumado en cuatro de las cinco jornadas. 

Sp. Cambre 3-2 Orillamar 

Primera parte loca en la que el Cambre remontó el 0-2 inicial. Una victoria que, junto al empate del Torre, vale un coliderato. 

Eume 2-2 Relámpago 

Segunda semana consecutiva sumando para un Relámpago al que se le escaparon dos puntos en el descuento. 

Carral 3-0 Meirás 

Contundente victoria del Carral contra el Meirás que deja a los de Jairo Bello terceros. 

Alineación titular del Torre en el campo del Meirás

Torre 1-1 Mugardos 

Le puso las cosas difíciles el Mugardos al líder, que tuvo que igualar el tanto inicial de Iago Seijo y ahora comparte el primer puesto con el Sporting Cambre. 

Cedeira 0-1 Sp. Meicende 

Un solitario gol de Nacho Sánchez en el minuto 55 dio el triunfo al Sporting Meicende, que acumula cuatro partidos sin conocer la derrota. 

Los jugadores del Dépor celebran el tanto de Yeremay ante el Almería

El Dépor es el rey de los invictos
Zeltia Regueiro
Jugadores de Sofán y Órdenes pelean un balón durante el encuentro

Preferente | Román Gende da la victoria al Órdenes sobre la bocina contra el Sofán
Raúl Ameneiro
El ideal gallego

El Fabril ya es líder en solitario
Dani Fernández
La plantilla del Básquet Coruña celebra con su afición el triunfo contra el Oviedo

El Leyma vuelve a ser líder 543 días después
Chaly Novo