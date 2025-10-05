Primera Futgal | El Sporting Cambre aprovecha el empate del Torre para arrebatarle el liderato
Ambos equipos comparten ahora el primer puesto de la tabla tras cinco jornadas
Cambio de líder en la Primera Futgal más coruñesa. El empate del Torre con el Mugardos y la remontada del Sporting Cambre ante el Orilla hace éstos sean los nuevos líderes, aunque de forma compartida y con los mismos puntos.
Perlío 2-0 Sp. Coruñés
Cuarta derrota de un Sporting Coruñés que sigue colista. Hugo Parrado en propia puerta y Martín Romera marcaron los goles.
Marte 1-0 Imperátor
El Marte se llevó el derbi coruñés con un gol de Andrés Pardo a la hora de juego y frenó así la buena racha de un Imperátor que sigue fuera de los puestos de descenso una semana más a pesar de la derrota.
Oza Juvenil 4-3 Olímpico
Partido loco en la Leyma. Ganaba 3-2 el Oza cuando todo parecía acabado, pero en el descuento empató Adrián Ramallo y, casi al momento, Samu Rumbo dio la victoria a los locales, que son cuartos igualados con el Carral.
Ural 3-2 As Pontes
Primera victoria de la temporada para el Ural, que sumó tres puntos más gracias al doblete de Iago Núñez y al gol inicial de Luca Penas. Los verdes han sumado en cuatro de las cinco jornadas.
Sp. Cambre 3-2 Orillamar
Primera parte loca en la que el Cambre remontó el 0-2 inicial. Una victoria que, junto al empate del Torre, vale un coliderato.
Eume 2-2 Relámpago
Segunda semana consecutiva sumando para un Relámpago al que se le escaparon dos puntos en el descuento.
Carral 3-0 Meirás
Contundente victoria del Carral contra el Meirás que deja a los de Jairo Bello terceros.
Torre 1-1 Mugardos
Le puso las cosas difíciles el Mugardos al líder, que tuvo que igualar el tanto inicial de Iago Seijo y ahora comparte el primer puesto con el Sporting Cambre.
Cedeira 0-1 Sp. Meicende
Un solitario gol de Nacho Sánchez en el minuto 55 dio el triunfo al Sporting Meicende, que acumula cuatro partidos sin conocer la derrota.