Primera Futgal | El Sporting Cambre aprovecha el empate del Torre para arrebatarle el liderato

Una acción del Marte - Imperátor - | Germán Barreiros

Cambio de líder en la Primera Futgal más coruñesa. El empate del Torre con el Mugardos y la remontada del Sporting Cambre ante el Orilla hace éstos sean los nuevos líderes, aunque de forma compartida y con los mismos puntos.

Perlío 2-0 Sp. Coruñés

Cuarta derrota de un Sporting Coruñés que sigue colista. Hugo Parrado en propia puerta y Martín Romera marcaron los goles.

Marte 1-0 Imperátor

El Marte se llevó el derbi coruñés con un gol de Andrés Pardo a la hora de juego y frenó así la buena racha de un Imperátor que sigue fuera de los puestos de descenso una semana más a pesar de la derrota.

Oza Juvenil 4-3 Olímpico

Partido loco en la Leyma. Ganaba 3-2 el Oza cuando todo parecía acabado, pero en el descuento empató Adrián Ramallo y, casi al momento, Samu Rumbo dio la victoria a los locales, que son cuartos igualados con el Carral.

Ural 3-2 As Pontes

Primera victoria de la temporada para el Ural, que sumó tres puntos más gracias al doblete de Iago Núñez y al gol inicial de Luca Penas. Los verdes han sumado en cuatro de las cinco jornadas.

Sp. Cambre 3-2 Orillamar

Primera parte loca en la que el Cambre remontó el 0-2 inicial. Una victoria que, junto al empate del Torre, vale un coliderato.

Eume 2-2 Relámpago

Segunda semana consecutiva sumando para un Relámpago al que se le escaparon dos puntos en el descuento.

Carral 3-0 Meirás

Contundente victoria del Carral contra el Meirás que deja a los de Jairo Bello terceros.

Torre 1-1 Mugardos

Le puso las cosas difíciles el Mugardos al líder, que tuvo que igualar el tanto inicial de Iago Seijo y ahora comparte el primer puesto con el Sporting Cambre.

Cedeira 0-1 Sp. Meicende

Un solitario gol de Nacho Sánchez en el minuto 55 dio el triunfo al Sporting Meicende, que acumula cuatro partidos sin conocer la derrota.