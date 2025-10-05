Preferente | Román Gende da la victoria al Órdenes sobre la bocina contra el Sofán

Jugadores de Sofán y Órdenes pelean un balón durante el encuentro - | Raúl López Molina

Jornada positiva en general para los equipos de Preferente, sobre todo para San Tirso, Órdenes y Victoria, que tras sus triunfos y los pinchazos de Sofán y O Val, ocupan los tres primeros puestos de la clasificación. La cara amarga de la moneda la sigue poniendo el Paiosaco, que cayó a domicilio con el Burela y todavía no sabe lo que es ganar esta temporada.

Sofán 2-3 Órdenes

El Sofán-Órdenes fue uno de los partidos de la jornada en la categoría. Un doblete de Joel Balsa llevó el partido al descanso con 2-0, pero el equipo de Pery reaccionó tras el paso por vestuarios. Diego Martínez recortó distancias en el 55, Diego Enjamio igualó en el 84 y Román Gende desató la locura dando la victoria a los suyos en el 90. El Órdenes se mantiene así en lo más alto de la tabla junto al San Tirso.

Cultural Maniños 0-4 San Tirso

Victoria de equipo potente del San Tirso contra el recién ascendido Cultural Maniños. Denis inauguró el marcador en la primera parte y amplió la ventaja en la segunda. En los minutos finales, Adri Casariego y Xian completaron la goleada para mantenerse en el coliderato con el Órdenes.

Dumbría 0-2 Victoria

Dos minutos de fantasía mantienen soñando al Victoria una semana más. Las cebras sumaron un nuevo triunfo gracias a los goles de Alberto Benito y Dani Lagares. Tres puntos que dejan al equipo tercero, en puestos de playoff de ascenso.

Betanzos 3-0 Dubra

Tercer partido seguido del Betanzos sin perder. Manu Barbeito y André Poses completaron la goleada betanceira en el García Irmáns tras el tanto inicial de Ángel Fernández Casanova al filo del tiempo de descanso. El equipo dirigido por Claudio Corbillón suma ya siete puntos y se acerca a puestos de promoción de ascenso.

Burela 2-3 Paiosaco

Quinta jornada de Preferente y quinta jornada sin conocer la victoria para el Paiosaco. El equipo de Christian Gómez se fue ganando 1-2 al descanso, pero vio cómo el Burela le remontó el partido con un gol de Brais Penelo en el 50 y otro de Iván Maseda a seis minutos del final. El Paiosaco es colista empatado con Sigüeiro y Dubra.