Preferente | Duelo entre Sofán y Órdenes en O Carral con el liderato en disputa

El Sofán viene de vencer en su feudo al Miño - RAÚL LÓPEZ

Sofán - Órdenes (O Carral, este domingo, 12.30 horas)

Cuatro equipos del grupo 1 de Preferente Futgal llevan nueve puntos y dos de ellos son Sofán y Órdenes. Por ello, en su duelo de esta mañana pelearán por terminar la jornada en cabeza. El Órdenes, líder por su +4 en la diferencia de goles, llega a O Carral con la ausencia del lesionado Villa. Tampoco estarán Rulo, Martiño y Jaime por decisión técnica.

En el conjunto local, que es cuarto con un +1 en el golaveraje general, se caen Iván Martínez, que acaba de ser padre, Iván Parafita, en recuperación de una lesión muscular, Hugo Pastoriza, con molestias en la rodilla, y Braian, lesionado en dicha articulación.

Cultural Maniños - San Tirso (O Pote, este domingo, 12.30 horas)

También tiene opciones el San Tirso. Y es que con nueve puntos y un +3 en la diferencia de goles tendrá posibilidades de tomar el mando si es capaz de vencer a domicilio al Cultural Maniños (noveno clasificado). El conjunto de Mabegondo viaja con las bajas del lesionado Lameiro y de Antón, que vio dos amarillas la pasada jornada.

Dumbría - Victoria (O Conco, este domingo, 17.00 horas)

Y el otro equipo coruñés que aspira a ese primer puesto, aunque con opciones más remotas al tener siete puntos, es el Victoria. Los de Miguel Taibo visitan al Dumbría sin Mateo, Santi Partente y Víctor, por lesión, ni los sancionados David Bandera y Jorge.

Betanzos - Dubra (García Hermanos, este domingo, 17.00 horas)

Sin Luismi, Tomás y Martín Lago, el Betanzos (duodécimo) recibe al Dubra en un importante partido que le debe servir para empezar a ganar puestos en la clasificación.

Burela - Paiosaco (A Marosa, este domingo, 17.00 horas)

A la quinta espera obtener su primer triunfo un Paiosaco al que se le está resistiendo el gol. Los verdes afrontan su visita al campo de A Marosa con las bajas de Martín Lago y Beto.