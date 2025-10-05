Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Preferente | Duelo entre Sofán y Órdenes en O Carral con el liderato en disputa

San Tirso y Victoria también tienen opciones de acabar la jornada en primera posición

Santi Mendoza
Santi Mendoza
05/10/2025 09:36
El Sofán viene de vencer en su feudo al Miño
El Sofán viene de vencer en su feudo al Miño - RAÚL LÓPEZ

Sofán - Órdenes (O Carral, este domingo, 12.30 horas) 

Cuatro equipos del grupo 1 de Preferente Futgal llevan nueve puntos y dos de ellos son Sofán y Órdenes. Por ello, en su duelo de esta mañana pelearán por terminar la jornada en cabeza. El Órdenes, líder por su +4 en la diferencia de goles, llega a O Carral con la ausencia del lesionado Villa. Tampoco estarán Rulo, Martiño y Jaime por decisión técnica.

En el conjunto local, que es cuarto con un +1 en el golaveraje general, se caen Iván Martínez, que acaba de ser padre, Iván Parafita, en recuperación de una lesión muscular, Hugo Pastoriza, con molestias en la rodilla, y Braian, lesionado en dicha articulación. 

Cultural Maniños - San Tirso (O Pote, este domingo, 12.30 horas)

También tiene opciones el San Tirso. Y es que con nueve puntos y un +3 en la diferencia de goles tendrá posibilidades de tomar el mando si es capaz de vencer a domicilio al Cultural Maniños (noveno clasificado). El conjunto de Mabegondo viaja con las bajas del lesionado Lameiro y de Antón, que vio dos amarillas la pasada jornada. 

Dumbría - Victoria (O Conco, este domingo, 17.00 horas) 

Y el otro equipo coruñés que aspira a ese primer puesto, aunque con opciones más remotas al tener siete puntos, es el Victoria. Los de Miguel Taibo visitan al Dumbría sin Mateo, Santi Partente y Víctor, por lesión, ni los sancionados David Bandera y Jorge. 

Betanzos - Dubra (García Hermanos, este domingo, 17.00 horas)

Sin Luismi, Tomás y Martín Lago, el Betanzos (duodécimo) recibe al Dubra en un importante partido que le debe servir para empezar a ganar puestos en la clasificación. 

Burela - Paiosaco (A Marosa, este domingo, 17.00 horas) 

A la quinta espera obtener su primer triunfo un Paiosaco al que se le está resistiendo el gol. Los verdes afrontan su visita al campo de A Marosa con las bajas de Martín Lago y Beto.

Te puede interesar

David Mella minutos antes de su debut en el Mundial sub-20

La estancia de Mella en el Mundial sub-20 de Chile se alarga al menos unos días más
Jorge Lema
Yeremay, celebrando sus goles con el Deportivo

Las cinco obras de arte de Yeremay para el museo del Dépor
Jorge Lema
Imagen del Bergan-Ourense CF de Copa Federación

Momento de centrarse en Liga para el Bergantiños
Santi Mendoza
Germán Parreño ataja un balón durante el Dépor-Almería

El muro de Riazor sufrió la primera grieta ante el Almería
Israel Zautúa / Eder Pereira