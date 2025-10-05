Momento de centrarse en Liga para el Bergantiños
Los carballeses reciben en As Eiroas al Valladolid Promesas (17.00 horas)
Tan solo cuatro días después de caer ante el Ourense CF en los cuartos de final de la Copa Federación, el Bergantiños vuelve a la Liga con un duelo ante el Valladolid Promesas (As Eiroas, 17.00 horas).
Su entrenador, Simón Lamas, hizo referencia en la valoración previa al partido a que están encantados con la posibilidad de volver a competir tras una eliminatoria en la que sintieron que podían haber tenido más opciones. El de Vilalba apuesta por sobreponerse al cansancio para vencer a un rival al que ve mucho potencial y espera un equipo intenso que enganche a la afición y exija a la última línea del filial vallisoletano.
El Bergan comenzó la Liga con empate ante el Salamanca UDS (2-2), para después caer frente al Real Ávila (2-1) y vencer al Numancia (3-1) en As Eiroas. La pasada jornada los de Carballo empataron en Luanco ante el Marino (1-1). Por su parte, el Valladolid B, al que vuelve a entrenar este curso Javi Baraja, llega con cuatro puntos tras empezar con victoria en el campo de la UD Ourense (0-1), igualar en casa contra la Gimnástica Segoviana (2-2) y caer después ante Oviedo Vetusta (2-1) y Atlético Astorga (1-3).