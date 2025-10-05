Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Momento de centrarse en Liga para el Bergantiños

Los carballeses reciben en As Eiroas al Valladolid Promesas (17.00 horas)

Santi Mendoza
Santi Mendoza
05/10/2025 10:30
Imagen del Bergan-Ourense CF de Copa Federación
Imagen del Bergan-Ourense CF de Copa Federación - RAÚL LÓPEZ

Tan solo cuatro días después de caer ante el Ourense CF en los cuartos de final de la Copa Federación, el Bergantiños vuelve a la Liga con un duelo ante el Valladolid Promesas (As Eiroas, 17.00 horas). 

Koke Sáiz, extremo del Bergantiños, durante una acción del partido

Dos zarpazos de Amin acaban con el sueño copero del Bergantiños (0-2)

Más información

Su entrenador, Simón Lamas, hizo referencia en la valoración previa al partido a que están encantados con la posibilidad de volver a competir tras una eliminatoria en la que sintieron que podían haber tenido más opciones. El de Vilalba apuesta por sobreponerse al cansancio para vencer a un rival al que ve mucho potencial y espera un equipo intenso que enganche a la afición y exija a la última línea del filial vallisoletano. 

El Bergan comenzó la Liga con empate ante el Salamanca UDS (2-2), para después caer frente al Real Ávila (2-1) y vencer al Numancia (3-1) en As Eiroas. La pasada jornada los de Carballo empataron en Luanco ante el Marino (1-1). Por su parte, el Valladolid B, al que vuelve a entrenar este curso Javi Baraja, llega con cuatro puntos tras empezar con victoria en el campo de la UD Ourense (0-1), igualar en casa contra la Gimnástica Segoviana (2-2) y caer después ante Oviedo Vetusta (2-1) y Atlético Astorga (1-3).

Te puede interesar

David Mella minutos antes de su debut en el Mundial sub-20

La estancia de Mella en el Mundial sub-20 de Chile se alarga al menos unos días más
Jorge Lema
Yeremay, celebrando sus goles con el Deportivo

Las cinco obras de arte de Yeremay para el museo del Dépor
Jorge Lema
Germán Parreño ataja un balón durante el Dépor-Almería

El muro de Riazor sufrió la primera grieta ante el Almería
Israel Zautúa / Eder Pereira
Omar Bravo, durante un partido con Chivas

Detienen al exdeportivista Omar Bravo por presunto abuso sexual a una menor
EFE