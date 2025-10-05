Momento de centrarse en Liga para el Bergantiños

Imagen del Bergan-Ourense CF de Copa Federación - RAÚL LÓPEZ

Tan solo cuatro días después de caer ante el Ourense CF en los cuartos de final de la Copa Federación, el Bergantiños vuelve a la Liga con un duelo ante el Valladolid Promesas (As Eiroas, 17.00 horas).

Su entrenador, Simón Lamas, hizo referencia en la valoración previa al partido a que están encantados con la posibilidad de volver a competir tras una eliminatoria en la que sintieron que podían haber tenido más opciones. El de Vilalba apuesta por sobreponerse al cansancio para vencer a un rival al que ve mucho potencial y espera un equipo intenso que enganche a la afición y exija a la última línea del filial vallisoletano.

El Bergan comenzó la Liga con empate ante el Salamanca UDS (2-2), para después caer frente al Real Ávila (2-1) y vencer al Numancia (3-1) en As Eiroas. La pasada jornada los de Carballo empataron en Luanco ante el Marino (1-1). Por su parte, el Valladolid B, al que vuelve a entrenar este curso Javi Baraja, llega con cuatro puntos tras empezar con victoria en el campo de la UD Ourense (0-1), igualar en casa contra la Gimnástica Segoviana (2-2) y caer después ante Oviedo Vetusta (2-1) y Atlético Astorga (1-3).