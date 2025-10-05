Ejercicio de resistencia del Monta contra el Alondras (2-2)

Juan De Dora, autor del primer gol del Montañeros - | Quintana

Quinta jornada de Tercera y tercer partido como local para un Montañeros que se fue de Visma con empate (2-2). El equipo de Jairo Arias recibió al Alondras, uno de los equipos llamados a estar en la zona noble de la clasificación a final de temporada, en un partido que fue espectacular para los aficionados en la grada, pero de infarto para jugadores y cuerpos técnicos sobre el césped.

Salió mucho mejor al césped de Visma el Alondras, que tuvo varios acercamientos peligrosos en los primeros minutos de juego, pero sin obligar a Marcos Moreno a intervenir. La primera del Monta llegó en el minuto catorce con una acción por banda derecha de Ogando, que recortó hacia dentro y disparó raso desde la frontal, pero fue directo a las manos de Brais Pereiro.

Sin embargo, cuando mejor estaban los locales, llegó el primero del Alondras tras un error en la salida de balón. Una cesión desde banda izquierda del Montañeros hacia Marcos Moreno salió imprecisa y Manufre aprovechó a la perfección la situación para marcar a puerta vacía el 0-1. Los morados se quedaron noqueados durante unos minutos tras el tanto visitante, que llegó cuando mejor estaban jugando los muchachos de Jairo Arias.

El Alondras se encontraba cómodo sobre el césped de Visma, combinando con facilidad en ataque y siendo muy serio en defensa para salir con rápidas transiciones a la contra. El Monta empezó a carburar a la media hora de juego, buscando combinaciones por la banda izquierda de Jorge Cano, pero se toparon una y otra vez con una zaga visitante muy seria y bien colocada.

La tuvo a balón parado el Montañeros a través de un saque de esquina que Adri Ogando sacó muy cerrado y que casi termina en gol olímpico, pero la defensa de O Morrazo consiguió despejar a tiempo el balón. El empate llegó en el minuto 35. Marcos Moreno atrapó el balón y lanzó un pase en largo a la espalda de la defensa para que Juan De Dora corriera al espacio, regateara a Brais Pereiro y firmase la igualada con toda la portería para él.

Era el momento del Monta. Apenas minuto y medio después Álex Suárez provocó un penalti en una acción por la banda izquierda. Jorge Cano fue el encargado de ejecutar la pena máxima. El extremo morado lo lanzó a su derecha, Brais lo adivinó y llegó a tocar el balón que, tras rebotar en el poste, entró por poco para sellar la remontada local a pesar de las protestas visitantes.

El partido se volvió loco, con llegadas continuas para los dos equipos. El Alondras seguía siendo contundente. Un balón en largo sobre la carrera de Martín acabó con el balón en los pies de Manufre en la frontal del área pequeña, donde el 9 visitante no perdonó el 2-2 al borde del descanso. En el tiempo de descuento se complicó el partido para el Montañeros, ya que se quedó con un hombre menos por la roja directa a Achore. A pesar de ello, fueron los locales quienes pudieron marcar otro gol antes del descanso, pero el disparo raso de Juan De Dora desde dentro del área se fue ligeramente desviado.

Segunda parte

No hizo cambios Jairo Arias en el descanso, pero sí que retrasó la posición de Unai Peón para que ejerciera como central y colocó a Samu Rey en el lateral derecho para compensar la ausencia de Achore en esa posición. La primera clara fue para el Alondras en un despeje de Brais Pereiro al que corrió Martín, pero Marcos estuvo muy atento en el mano a mano para desbaratar la ocasión.

Rondado el minuto 60 de partido, Jairo Arias metió piernas frescas en el campo, dando entrada a Jorge Longueira y Dani Fernández por Mauro y Álex Suárez. No estaba mal el Monta, que no sufría en defensa y todavía era capaz de acercarse a la portería rival. Lo intentó Unai Peón con un disparo lejano que obligó a intervenir a Brais.

Poco después la tuvo el Montañeros de nuevo y esta vez sí que fue clara. Contra de libro del equipo de Jairo Arias con De Dora dejando de espaldas hacia Unai, quien habilitó a Adri Ogando dentro del área. El balón le quedó a su pierna mala y el disparo le salió muy flojo, fácil para Brais Pereiro.

A pesar de la superioridad numérica del Alondras, la sensación en Visma era la de que el Montañeros podía terminar llevándose el encuentro. El equipo coruñés planteó una segunda parte muy seria en defensa, sin conceder ocasiones claras y con un Unai Peón que se echó al equipo a la espalda para dirigirlo en ataque.

Creció el Alondras en los minutos finales de partido, encontrando combinaciones entre líneas ante un Monta al que se empezaba a notar mermado físicamente por el esfuerzo de la segunda parte. Los morados buscaron una última ocasión a la contra con las piernas frescas de Real, Jony y Pape arriba, pero no llegó ni para ellos ni para el Alondras y el partido acabó con 2-2.

El Monta rascó así un nuevo punto para su casillero, en el que ya figuran ocho tras cinco jornadas. Partido muy completo del equipo de Jairo Arias, que supo resistir toda la segunda parte con un jugador menos ante uno de los favoritos para el ascenso.