Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Armental mantiene al Silva sin conocer la victoria una semana más

Los coruñeses cayeron por 2-0 ante el Compostela en el Vero Boquete

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
05/10/2025 21:51
Once inicial del Silva en el Vero Boquete
Once inicial del Silva en el Vero Boquete - | AMADEO REY

Sigue sin saber lo que es ganar el Silva esta temporada. Los coruñeses cayeron este domingo a domicilio (2-0) contra el gran favorito al ascenso a Segunda Federación como es el Compostela

El inicio de partido cumplió con el guion esperado: el Silva salió replegado al Vero Boquete, dejando que fuera el Compostela quien llevara el peso del partido a través de la posesión del esférico. 

El plan le salió bien a Noé López durante cuarenta minutos, ya que su equipo apenas recibió ocasiones en ese rato. Sin embargo, en un desajuste defensivo, Armental ganó línea de fondo para ceder hacia Maceira, que hizo el uno a cero justo antes del tiempo de descanso. 

Los jugadores del Arteixo se lamentan mientras el Alondras celebra el tanto de la victoria

Tercera RFEF | El Arteixo paga la inferioridad numérica (0-1)

Más información

A la vuelta de vestuarios, el Silva salió a presionar más la salida de sus rivales y, a través de la entrada de Nico Mosquera, tuvo un par de ocasiones que no fueron capaces de convertir en gol. Sin embargo, en el minuto 72 de nuevo Armental ganó al espacio a la defensa para que luego Antón Guisande definiese a la perfección dentro del área para hacer el 2-0 definitivo. 

El Silva suma así una nueva derrota, la cuarta en cinco encuentros de lo que va de temporada 2025-26. El equipo coruñés tan solo ha sido capaz de cosechar un punto en lo que va de campaña, el logrado la semana pasada en casa contra el Estradense. 

No es, ni mucho menos, el inicio deseado del proyecto de Noé López en el Silva. El club ocupa la última plaza de la tabla clasificatoria en solitario con tan solo un punto y es, junto a Gran Peña y Juventud Cambados, uno de los únicos equipos que todavía no han ganado en lo que va de temporada en la Tercera gallega. 

Te puede interesar

El ideal gallego

El Fabril ya es líder en solitario
Dani Fernández
La plantilla del Básquet Coruña celebra con su afición el triunfo contra el Oviedo

El Leyma vuelve a ser líder 543 días después
Chaly Novo
Los jugadores del Bergantiños celebran el gol de Marru

Un Bergantiños en inferioridad se resarce con un encomiable ejercicio de superación (1-0)
Marcos Rivas
Eddahchouri dispara el balón ante la mirada de Mulattieri durante el partido contra el Almería

Mulattieri y Eddahchouri, juntos pero no revueltos en el Dépor
Zeltia Regueiro