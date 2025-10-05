Armental mantiene al Silva sin conocer la victoria una semana más

Once inicial del Silva en el Vero Boquete - | AMADEO REY

Sigue sin saber lo que es ganar el Silva esta temporada. Los coruñeses cayeron este domingo a domicilio (2-0) contra el gran favorito al ascenso a Segunda Federación como es el Compostela.

El inicio de partido cumplió con el guion esperado: el Silva salió replegado al Vero Boquete, dejando que fuera el Compostela quien llevara el peso del partido a través de la posesión del esférico.

El plan le salió bien a Noé López durante cuarenta minutos, ya que su equipo apenas recibió ocasiones en ese rato. Sin embargo, en un desajuste defensivo, Armental ganó línea de fondo para ceder hacia Maceira, que hizo el uno a cero justo antes del tiempo de descanso.

Tercera RFEF | El Arteixo paga la inferioridad numérica (0-1) Más información

A la vuelta de vestuarios, el Silva salió a presionar más la salida de sus rivales y, a través de la entrada de Nico Mosquera, tuvo un par de ocasiones que no fueron capaces de convertir en gol. Sin embargo, en el minuto 72 de nuevo Armental ganó al espacio a la defensa para que luego Antón Guisande definiese a la perfección dentro del área para hacer el 2-0 definitivo.

El Silva suma así una nueva derrota, la cuarta en cinco encuentros de lo que va de temporada 2025-26. El equipo coruñés tan solo ha sido capaz de cosechar un punto en lo que va de campaña, el logrado la semana pasada en casa contra el Estradense.

No es, ni mucho menos, el inicio deseado del proyecto de Noé López en el Silva. El club ocupa la última plaza de la tabla clasificatoria en solitario con tan solo un punto y es, junto a Gran Peña y Juventud Cambados, uno de los únicos equipos que todavía no han ganado en lo que va de temporada en la Tercera gallega.