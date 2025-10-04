Tercera RFEF | El Arteixo paga la inferioridad numérica (0-1)

Los jugadores del Arteixo se lamentan mientras el Alondras celebra el tanto de la victoria - GERMÁN BARREIROS

No le salen las cosas al Atlético Arteixo, que cedió ante el Racing Villalbés (0-1) y ve como aumenta su racha de minutos sin marcar hasta los 360. Los rojiblancos se quedan con cuatro puntos en la clasificación tras un partido en el que la expulsión del portero Carlos García al inicio de la segunda mitad truncó el dominio territorial que tenían hasta entonces los de Posi. Después, en un centrochut, el visitante Herrero decantó el choque.

En la primera mitad el Arteixo monopolizó la posesión de balón. Lo hizo, eso sí, sin la profundidad necesaria para generar grandes ocasiones de peligro. Buena parte del mérito fue del Villalbés, que defendió bien el área. Lo que les faltó a los chairegos fue algo más de pausa con balón, pues pese a robar en alguna ocasión en la presión, no conseguían que les durara la posesión.

El Arteixo jugó constantemente en tres cuartos de campo y amenazó mediante córners y centros al área, mientras que el equipo visitante se acercó justo antes del descanso con un centro de Trigo que remató Make fuera de cabeza.

Agulló fue sustituido por molestias en el Arteixo en una segunda mitad que nació torcida para los intereses del equipo dirigido por Posi.

En una acción de balón a la espalda, el meta Carlos García salió a cortar ante Trigo y terminó derribando al ex de Deportivo y Silva. Entienden en el conjunto local que la roja fue excesiva porque el control del delantero del Villalbés se iba hacia un lateral, mientras que en el equipo chairego ven bien arbitrada la acción.

Ante la baja de José Hevia, entró para defender la portería el juvenil Rubén Fraga. Los quince siguientes fueron minutos en los que el Arteixo trató de ajustar y se defendió con orden ante un Villalbés que tomó el control del esférico.

Pero entonces, a los 66 minutos de juego, en un centrochut de Herrero el cuadro visitante se puso por delante. La pelota besó las mallas tras tocar antes en el palo.

Quedaban veinte minutos por delante y el Arteixo no se iba a rendir, mientras que el Villalbés lograba por momentos defenderse con el balón. A los lucenses les faltó algo de mordiente en ataque cuando pisaron tres cuartos de campo, pues no encontraron ese último pase que les habría puesto la sentencia en bandeja.

El partido seguía vivo con el 0-1 y el Arteixo quemó sus naves. Incluso entró el delantero David Rojo por un jugador de perfil defensivo como Chucas. Y ahí dispuso de una muy buena ocasión que pudo haber significado el empate, un mano a mano de Otero ante Santomé por la zona izquierda. No pudo ser ahí, ni tampoco en un disparo desde la frontal de Melo que blocó el meta o en un par de envíos al área.

Previas

Montañeros - Alondras (Visma, este domingo, 12.15 horas)

Tan solo una jornada ha durado el destierro en A Torre para el Montañeros, que tras la intervención para la mejora de Visma regresa a su campo habitual para medirse esta mañana (12.15 horas) al Alondras.

La mejor noticia para el equipo coruñés es que entra en la convocatoria el central Iago López, ya plenamente recuperado del golpe en la cabeza que le dejó inconsciente en la tercera jornada.

El golpe de Iago enciende las alarmas sobre la falta de protocolos y medios sanitarios en el fútbol modesto Más información

Regresan también el zaguero Mauro, el centrocampista Nano Varela y el extremo Otero, por lo que la única ausencia es el atacante Sito, lesionado de larga duración por su rotura del ligamento cruzado. En el Alondras la única ausencias es la del extremo Yelco.

Compostela - Silva (Verónica Boquete, este domingo, 18.00 horas)

El Silva afronta esta tarde uno de los partidos más especiales de la temporada, pues se mide a uno de los clásicos del fútbol gallego, el Compostela (Verónica Boquete, 18:00 horas). Un duelo ante el líder y principal favorito al ascenso en el que buscará volver a sumar tras cosechar su primer punto la pasada semana ante el Estradense en casa.

Los de A Grela viajan con las bajas del lateral izquierdo Álex Coba —lesionado— y del extremo Álvaro Rey, que no podrá estar por motivos personales. En el Compostela de Secho Martínez entró finalmente en la lista el delantero ex del Pontevedra, Charly López, que era duda por molestias físicas.

Noé López, técnico del Silva, valoró la salida: “Como entrenador es mi primera vez, pero he ido como jugador muchas veces y es el único estadio que hay para jugar en Tercera División, es la capital de Galicia, tiene el nombre de Verónica Boquete con toda la historia que tiene, es un excampo de Primera División... Obviamente, es motivante para los jugadores. Yo lo veo desde el punto de vista del técnico y no es un campo fácil por el rival y las dimensiones, pero iremos a hacer nuestro plan de partido para poder traernos los tres puntos”.