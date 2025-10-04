El Arteixo busca el gol perdido ante el Racing Villalbés

Pablo Naya, mediocentro del Arteixo, ante el Alondras - GERMÁN BARREIROS

El Atlético Arteixo recibe al Racing Villalbés (Ponte dos Brozos, 19.00 horas) en el único duelo de la quinta jornada del grupo 1 de Tercera RFEF que se disputará este sábado. Los locales persiguen su segunda victoria de la temporada tras cortar el fin de semana pasado, con un empate, una racha de dos derrotas consecutivas que siguió al triunfo inicial.

El equipo dirigido por Alejandro Expósito ‘Posi’ cuenta con tres bajas: Jota, que fue expulsado en la pasada jornada por doble amarilla, el también mediapunta Lamas y el delantero centro Otero. Por su parte, el Racing Villalbés viaja sin los lesionados Sergio Otero, Anthony y Edu, y con las dudas de si podrán participar Martín da Lama, central ex del Betanzos, y el atacante Javi Rey.

Con posible oportunidad en las posiciones ofensivas para Iker Castro y David Rojo, el Arteixo tratará de terminar con 270 minutos de sequía, puesto que no marca desde el estreno ante el Gran Peña (4-1). Desde entonces, los rojiblancos cayeron ante Lugo B (1-0) y Alondras (0-4) y empataron sin goles en el campo del Barbadás.

Enfrente tendrán un rival que logró hace seis días su primer triunfo de la temporada. Y es que tras caer en el debut ante el Alondras (0-2) y empatar en los campos de Barbadás (0-0) y Viveiro (0-1), el regreso a A Magdalena sirvió a los pupilos de Juan Rodríguez para obtener un buen resultado ante el Noia (2-0), otro equipo que como ellos disputó el pasado curso el playoff de ascenso a Segunda Federación.

En esa victoria se estrenó como goleador el coruñés Pablo Trigo, viejo conocido de Deportivo y Silva. De la generación de 2004, fue uno de los grandes artilleros de la cantera blanquiazul, con 27 goles en el Cadete B y 14 en el Juvenil de División de Honor. Llegó a debutar con el Fabril, pasó por la cantera del Cartagena y, tras anotar cuatro goles con el Silva en la 2023-24, tuvo poco protagonismo en el Bergantiños el pasado curso.