Equipos de Primera | Rápido cambio de rumbo en el Relámpago

Alineación del Relámpago durante un partido de esta temporada

Tres resultados negativos llevaron a Alejandro Ávarez, que sustituía a Dani Casal, a anunciar su dimisión como entrenador del Relámpago. El preparador uruguayo dejó su sitio a Juanjo González, que regresa tras su inacabada experiencia en el Orillamar la pasada temporada.

Tras caer ante el Torre (2-1), Oza Juvenil (1-5) y Cedeira (6-1), el equipo reaccionó bajo la batuta de un interino, el técnico del juvenil Pablo Santos. Lo hizo además ante uno de los mejores de la Liga, el Carral (2-0), lo que da muestra de que la plantilla tiene argumentos.

A continuación, un análisis de las características de los jugadores, con sus guarismos de la 2024-25.

Porteros

Alejandro Gómez ‘Pato’ (2004)

Minutos: 2.832. Goles: -38.

Canterano del Ural, es un guardameta de muy buen nivel para la categoría. Es ágil bajo palos y tiene un potente golpeo en largo.

Cristian Romero (2003)

Minutos: 2.846. Goles: -53. * En As Pontes.

También destaca en el desplazamiento con su zurda y acierta en los momentos clave. Es un portero al que conoce bien Juanjo de su etapa en el Orillamar y que viene de tener mucho protagonismo en As Pontes.

Defensas

Javi Arume (1988)

Minutos: 352. Goles: 0.

Lateral derecho con amplia experiencia en la categoría, que también sabe lo que es disputar la Preferente con San Tirso y Betanzos. Le gusta guardar la posición y es difícil de superar.

Ramiro Agromayor (1996)

Minutos: 1.861. Goles: 3.

A nivel físico es superior a la mayoría de sus rivales. Gana muchos duelos y explota su potencia en beneficio del equipo. Puede jugar como lateral derecho o central y ha ido creciendo de la mano del club desde 2019.

Gonzalo Truan (2001)

Minutos: 1.493. Goles: 0.

Formó parte de la cantera del Victoria y llegó al Relámpago en 2021 tras pasar por el Calasanz. Siempre aporta trabajo y seguridad, ya sea como central o lateral derecho.

Miguel Vázquez ‘Tigre’ (1988)

Minutos: 756. Goles: 1.

El capitán del equipo. Contando sus años en la base, esta es ni más ni menos que su 32ª temporada en el club, por lo que va sobrado de experiencia. Su especialidad es la defensa del área, donde marca en corto al atacante y domina el balón frontal.

Souley Niang (2003)

Minutos: 720. Goles: 0.

Central muy dominador que puede defender tanto en área como a campo abierto. Es bueno en el juego aéreo y tiene capacidad para corregir cuando le pillan la espalda a la zaga.

Gabi Pérez (2005)

Minutos: 1.796. Goles: 0.

En estos momentos se encuentra de Erasmus en Polonia, pero regresará al equipo en febrero. Central o lateral izquierdo, ordenado y con buen criterio a la hora de manejar la pelota.

Jesús Miñán ‘Beto’ (1994)

* Sin equipo el curso pasado.

Regresa al fútbol federado tras una última aventura antes de la pandemia en el Atlético dos Castros. Su posición predilecta es el lateral izquierdo.

Guille Pérez (2004)

Minutos: 1.339. Goles: 1. * En el Ural.

Lateral izquierdo zurdo que también se adapta bien a la otra banda. Puede jugar en posiciones más adelantadas y una de sus grandes virtudes es la concentración. No suele cometer errores.

Centrocampistas

Shedrach Ayuba (2001)

Minutos: 783. Goles: 0. * En el Volantes Baño.

Pivote defensivo o central muy corpulento, que da equilibrio al equipo por su capacidad para ganar duelos. Llegó a disputar Tercera División con el Benigànim valenciano y Preferente con el Montañeros.

Toni López (2005)

Minutos: 1.546. Goles: 0.

Suele jugar como mediocentro defensivo, pero también se adapta al lateral derecho. Destaca por su trabajo y competitividad y es pegajoso en la marca.

Xandre Pazos (1993)

Minutos: 2.403. Goles: 0.

Todocampista con buen físico, capacidad para ir a la ayuda y criterio con el balón. Destaca su polivalencia, ya que puede jugar de interior o lateral derecho. En el club desde 2017.

Hugo Dans ‘Guitas’ (2001)

Minutos: 1.696. Goles: 0.

Otro jugador que formó parte de la cantera del Victoria. Es el centrocampista que mueve al equipo, cualidad que acompaña con una buena activación tras pérdida.

David Souto (1995)

Minutos: 2.232. Goles: 2.

En su día jugaba de central, pero la idea del míster es que, como la temporada pasada, ocupe posición de centrocampista. Tiene un físico privilegiado, con 1.90 metros de estatura, lo cual aporta muchas soluciones en el juego directo. Lleva en el club desde hace casi una década.

Pablo López (2002)

Minutos: 308. Goles: 0.

Mediocentro o mediapunta espigado al que cuesta mucho robarle el balón por su capacidad para aguantarla de espaldas.

Lisandro Molina ‘Lichu’ (2001)

Minutos: S/D. Goles: 1. * En el Alfacar.

Futbolista que se siente cómodo en la mediapunta o como extremo que cae hacia dentro. Tiene buen pie y último pase. Viene de disputar la Primera Autonómica de Andalucía con un equipo de Granada.

Santi Blázquez (1996)

Minutos: 1.013. Goles: 11. * En el Unión Campestre.

Su posición habitual es la mediapunta, pero su condición de zurdo le permite jugar como extremo derecho para buscar el disparo con rosca. Lleva el balón pegado al pie y tiene capacidad para recortar en espacios reducidos. Superó los diez goles en Tercera Futgal.

Delanteros

El Hadji Aldiouma ‘Elas’ (2000)

Minutos: 1.574. Goles: 1.

Extremo muy rápido, con capacidad para ir al espacio. Pasó por varios equipos de Tercera Futgal (Deportivo Cristal, CD Obrero y Eirís) antes de dar el salto al Relámpago.

Habib Sene Díaz (2004)

Minutos: 712. Goles: 4. * En el Torre.

Esta nueva incorporación tiene características para ser diferencial en ataque. Es un extremo espigado, con zancada y cambio de ritmo, lo que le permite eliminar rivales y generar ocasiones por sí solo.

Isma Barral (2001)

Minutos: 1.689. Goles: 10. * En el Xuventude Aranga.

Extremo que, por momentos, puede hacer las veces de lateral. Aporta mucho trabajo y activación en la presión. Viene de llegar a la decena de goles en Tercera Futgal.

Norberto Amor ‘Chicho’ (1992)

Minutos: 169. Goles: 0.

El curso pasado no fue el suyo, pero su capacidad para hacer gol quedó patente en las tres temporadas anteriores, en las que marcó un total de 54 goles. Está cómodo de espaldas, lo que le permite girar el juego, y puede aportar en el último pase. En el club desde 2019.

Darío Tato (2004)

Minutos: 866. Goles: 2.

Delantero móvil que puede ir al espacio. Unas características que le sirven para jugar de segunda punta o caer a banda si es necesario.

Cuestionario al entrenador

Valoración de la primera toma de contacto con la plantilla.

"Muy positiva. La predisposición y atención por parte de la plantilla están siendo muy buenas".

Objetivos de la temporada.

“Ser competitivos lo antes posible y permanecer un año más en la Liga".

Estilo de juego e identidad.

“Imagino un equipo ganador de duelos, que se pueda adaptar a distintos planes de partido y fuerte a balón parado. Trabajamos en esa línea”.

Candidatos al ascenso.

“Orillamar, Olímpico y Carral, aunque puede haber otros tres o cuatro equipos que se metan en ese grupo”.

Equipo revelación.

“El Cedeira. Creo que puede dar un par de pasos adelante con respecto al año pasado tras las incorporaciones que ha hecho".