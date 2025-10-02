Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Montañeros y Gran Peña acuerdan tablas en el duelo aplazado

El conjunto coruñés había anunciado que iba a respetar la decisión de los vigueses por su ayuda tras el desvanecimiento de Iago López

Santi Mendoza
Santi Mendoza
02/10/2025 21:30
Imagen del Montañeros - Gran Peña disputado hace un par de semanas en A Torre
Imagen del Montañeros - Gran Peña disputado hace un par de semanas en A Torre - CARLOTA BLANCO

El Montañeros - Gran Peña de la tercera jornada de Tercera Federación, suspendido en el minuto 77 de juego por el desvanecimiento de Iago López, queda finalmente con el empate (1-1) que marcaba en esos momentos el marcador. El conjunto coruñés anunció que iba a aceptar la decisión de los vigueses y estos han optado por dar el duelo por terminado con tablas. 

Susto en el Montañeros - Gran Peña, que acabó suspendido a trece minutos del final

Más información

"Si nos preguntan a ambos clubes, yo voy a hacer lo que diga el Gran Peña. Su comportamiento fue ejemplar en todo momento y más allá del fútbol hay otras cosas. Si quieren venir y jugar, jugamos. Si quieren que se dé por finalizado porque por trece minutos venir hasta aquí es demasiado, lo vamos a aceptar también, porque todo lo que hicieron fue de diez y tenemos que obrar en consecuencia”, explicó en su día el técnico local, Jairo Arias. 

De esta forma, el Monta es sexto con siete puntos, merced a sus primeras victorias ante Céltiga (2-1) y Silva (0-2), y a su reciente derrota contra el Lugo B (1-0).

Te puede interesar

Jairo Arias, entrenador del Montañeros, en pretemporada

La RFGF premia a Jairo Arias, entrenador del Montañeros
Santi Mendoza
Fernando soriano con el Almería en Riazor en el curso 2007-2008

El día que Fernando Soriano le marcó al Dépor en Riazor
Zeltia Regueiro
Gabi y Dani, liebres de Coruña10

Dani, una liebre que corre para visibilizar el autismo
María Varela
Dipanda tira a portería en el partido contra el Salamanca

La juventud espera su oportunidad en el Fabril
Laura Rodríguez