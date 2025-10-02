Montañeros y Gran Peña acuerdan tablas en el duelo aplazado

Imagen del Montañeros - Gran Peña disputado hace un par de semanas en A Torre - CARLOTA BLANCO

El Montañeros - Gran Peña de la tercera jornada de Tercera Federación, suspendido en el minuto 77 de juego por el desvanecimiento de Iago López, queda finalmente con el empate (1-1) que marcaba en esos momentos el marcador. El conjunto coruñés anunció que iba a aceptar la decisión de los vigueses y estos han optado por dar el duelo por terminado con tablas.

"Si nos preguntan a ambos clubes, yo voy a hacer lo que diga el Gran Peña. Su comportamiento fue ejemplar en todo momento y más allá del fútbol hay otras cosas. Si quieren venir y jugar, jugamos. Si quieren que se dé por finalizado porque por trece minutos venir hasta aquí es demasiado, lo vamos a aceptar también, porque todo lo que hicieron fue de diez y tenemos que obrar en consecuencia”, explicó en su día el técnico local, Jairo Arias.

De esta forma, el Monta es sexto con siete puntos, merced a sus primeras victorias ante Céltiga (2-1) y Silva (0-2), y a su reciente derrota contra el Lugo B (1-0).