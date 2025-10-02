Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

La RFGF premia a Jairo Arias, entrenador del Montañeros

El técnico asturiano será reconocido este sábado en Ferrol como mejor entrenador de la pasada temporada en Preferente

Santi Mendoza
Santi Mendoza
02/10/2025 21:54
Jairo Arias, entrenador del Montañeros, en pretemporada
Jairo Arias, entrenador del Montañeros, en pretemporada - JAVIER ALBORÉS

Jairo Arias, entrenador del Montañeros, recibirá este sábado en Ferrol, en el marco de los Premios Futgal, el galardón al entrenador destacado de Preferente Futgal en la temporada 2024-25. 

Bajo la dirección del técnico asturiano, el Montañeros firmó un curso brillante en el grupo 1 de la Preferente gallega, proclamándose campeón con doce puntos de ventaja sobre el Negreira, segundo clasificado. El equipo cerró la liga con 24 victorias, siete empates y solo tres derrotas, con un balance de 78 goles a favor y 21 en contra. 

El ascenso a Tercera Federación quedó sellado a falta de cuatro jornadas, tras imponerse al Miño en Gallamonde y dejar sin opciones matemáticas al Negreira. 

A ese logro se sumaron los títulos de la Copa de A Coruña, ante el Sporting Meicende, y la Copa Diputación, precisamente frente al Negreira. Jairo Arias toma el relevo de Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso que se llevó la temporada pasada este mismo premio.

Te puede interesar

Imagen del Montañeros - Gran Peña disputado hace un par de semanas en A Torre

Montañeros y Gran Peña acuerdan tablas en el duelo aplazado
Santi Mendoza
Fernando soriano con el Almería en Riazor en el curso 2007-2008

El día que Fernando Soriano le marcó al Dépor en Riazor
Zeltia Regueiro
Gabi y Dani, liebres de Coruña10

Dani, una liebre que corre para visibilizar el autismo
María Varela
Dipanda tira a portería en el partido contra el Salamanca

La juventud espera su oportunidad en el Fabril
Laura Rodríguez