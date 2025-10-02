La RFGF premia a Jairo Arias, entrenador del Montañeros

Jairo Arias, entrenador del Montañeros, en pretemporada - JAVIER ALBORÉS

Jairo Arias, entrenador del Montañeros, recibirá este sábado en Ferrol, en el marco de los Premios Futgal, el galardón al entrenador destacado de Preferente Futgal en la temporada 2024-25.

Bajo la dirección del técnico asturiano, el Montañeros firmó un curso brillante en el grupo 1 de la Preferente gallega, proclamándose campeón con doce puntos de ventaja sobre el Negreira, segundo clasificado. El equipo cerró la liga con 24 victorias, siete empates y solo tres derrotas, con un balance de 78 goles a favor y 21 en contra.

El ascenso a Tercera Federación quedó sellado a falta de cuatro jornadas, tras imponerse al Miño en Gallamonde y dejar sin opciones matemáticas al Negreira.

A ese logro se sumaron los títulos de la Copa de A Coruña, ante el Sporting Meicende, y la Copa Diputación, precisamente frente al Negreira. Jairo Arias toma el relevo de Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso que se llevó la temporada pasada este mismo premio.