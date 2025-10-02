Equipos de Primera | Las múltiples herramientas de un Torre que sueña

Alineación titular del Torre en el campo del Meirás - CEDIDA

Solo se han disputado cuatro jornadas, pero son suficientes para ver que el Torre SD tiene buena pinta. El equipo se presenta esta temporada en Primera Futgal con la misma base en el cuerpo técnico, el tándem Jordi Uriach - Mateo Taibo que ascendió al equipo hace dos campañas, y una amplia plantilla de 29 jugadores en la que muchos jugadores tienen experiencia en categorías más altas. A continuación, las características de los hombres que componen el equipo, con sus estadísticas de la pasada temporada.

Porteros

Manuel Gil (2003)

Minutos: 2.250. Goles: -32.

Arquero joven y de muy buenos reflejos bajo palos. Se maneja bien con los pies.

Martín Corral (2005)

Minutos: 180. Goles: -16.

Guardameta con proyección. Tiene buen juego de pies y es muy fiable en el balón aéreo. Llegó a mitad de la temporada pasada procedente del Vizoño y tuvo la mala fortuna de jugar en los dos peores días del equipo, ante San Tirso en Copa y Sporting Meicende en Liga. Este año dejó la portería a cero ante el Meirás.

Defensas

Gonzalo Corvalán ‘Corva’ (2004)

Minutos: 1.847. Goles: 1. * En el Xuventude Aranga.

Lateral derecho muy físico, con capacidad para defender y atacar. Estuvo en las canteras coruñesas de Imperátor, Orillamar y Montañeros.

Jean Franco di Silvio (1999)

Minutos: 2.388. Goles: 9. * En el Almeiras.

Puede actuar tanto en ambos laterales como en el centro del campo. No negocia el esfuerzo y es un comodín para el equipo.

Guille González (2005)

Minutos: 1.335. Goles: 0. * En el Ural.

Lateral derecho muy vertical gracias a su potencia física. Estuvo en la cantera de la Ponferradina.

Javi Barral (2000)

Minutos: 103. Goles: 0.

Este lateral derecho, con pasado en la base de Dépor y Victoria, destaca por su inteligencia y capacidad para darle sentido al juego desde su costado.

Gonzalo Calo (1997)

Minutos: 1.689. Goles: 0.

Puede ocupar posiciones en el centro de la zaga, pero también sabe jugar como mediocentro de corte defensivo. Tiene buen juego aéreo y es otro comodín para el equipo.

Miguel Dias (1996)

Minutos: 1.834. Goles: 1.

Jugador de gran experiencia en categorías superiores. Es central, pero se adapta bien al lateral izquierdo.

Moi Díaz (2001)

Minutos: 1.287. Goles: 1.

Central con experiencia en Preferente. Es contundente, tiene buena salida de balón y un excelente juego aéreo.

Xusto Pardeiro (1987)

Minutos: 1.041. Goles: 0.

Jugador de gran compromiso con una amplísima experiencia en Tercera División. A sus buenas condiciones para la posición de central le suma acierto en área rival. Esta temporada ya lleva dos goles, ambos decisivos.

Lucas Vergara (1996)

Minutos: 1.072. Goles: 0.

Central contundente, no exento de calidad y generoso en todos sus esfuerzos.

Diego Barizo (2006)

Minutos: 1.243. Goles: 8. * En el Juvenil.

Jugador zurdo con gran actitud y derroche físico, lo que le permite abarcar toda la banda. El curso pasado debutó con el primer equipo y dispuso de minutos en cinco partidos.

Andrés del Riego (2005)

Sin equipo la temporada pasada.

Lateral izquierdo que domina la parcela defensiva, pero también se puede sumar al ataque. Regresa tras ascender a División de Honor Juvenil con el Montañeros en 2024.

Centrocampistas

Dapo Oladipo (1989)

Minutos: 191. Goles: 0. * En el Muimenta.

Le sobra experiencia en categorías como Tercera y Preferente. Es un mediocentro poderoso en el juego aéreo, que está cómodo por delante de la defensa.

Gabo Otero (1994)

Minutos: 1.831. Goles: 9. * En el Almeiras.

Es mediocentro, pero también domina la posición de central. Tiene pausa para salir jugando y un buen pie para hacerlo con criterio. Sólido en el juego aéreo.

Hugo Díaz (1993)

Minutos: 1.598. Goles: 1.

Uno de los capitanes. Centrocampista que destaca en la recuperación y que aporta energía al equipo.

Luis Eduardo Gómez (2001)

Minutos: 1.800. Goles: 6. * En el Victoria.

Un todocampista capaz de llegar de área a área. Derroche físico no exento de calidad. Llega tras ser importante en un Victoria que ascendió.

Toni Insua (1995)

Minutos: 1.833. Goles: 1.

Jugador con mucha experiencia en Tercera y Preferente (Fabril, Silva, Laracha y Betanzos). Maneja bien ambos pies y es capaz de jugar en posiciones avanzadas.

Hugo Costoya (1999)

Minutos: 1.539. Goles: 2.

Centrocampista con gran visión de juego y capacidad para pasar con ambos pies. Puede actuar tanto en zonas de creación como en finalización.

Jeffry Correa (2001)

Minutos: 1.363. Goles: 0. * En el Relámpago.

Centrocampista de corte ofensivo. Destaca por su capacidad para dar el último pase.

Delantero

Jean Pierre Maceiras (1996)

Minutos: 282. Goles: 2.

Extremo derecho muy rápido y con desequilibrio. Era uno de los revulsivos del Carral durante la pasada temporada.

Manuel Rubio (2000)

Minutos: 960. Goles: 5.

Atacante de gran despliegue físico con desborde y verticalidad.

Óscar Quintás (2001)

Minutos: 655. Goles: 2.

Jugador de banda y de gran recorrido. Puede adaptarse también a la delantera.

Álex Pérez (1992)

Minutos: 2.500. Goles: 15.

Es el capitán y el pichichi del equipo. Fue internacional sub-16 con la selección española, jugó en el Fabril, Bergantiños, Racing Villalbés… Es un jugador total de área.

Julián Saavedra (2002)

Minutos: 649. Goles: 2. * En el Visantoña.

Ariete con buen golpeo de balón y atrevimiento en todas sus acciones.

Guille Flores (2000)

Minutos: 738. Goles: 3. * En el Ural.

Jugador de área, donde se maneja a la perfección. No se lo piensa a la hora de chutar.

Aissa Taadid (2001)

Minutos: 1.136. Goles. 2.

Atacante muy vertical que reta al rival en velocidad en la mayoría de sus acciones.

Alejandro Bernardo ‘Tani’ (2001)

Minutos: 2.012. Goles: 0.

Futbolista de banda que destaca por su excelente desborde y verticalidad. En su día disputó Preferente y Tercera División con el Paiosaco. Viene de hacer un gol ante el Olímpico.

Saúl Rodríguez (2005)

Minutos: 466. Goles: 6. * En el Club do Mar.

Extremo zurdo que puede jugar en ambas bandas. Llega con facilidad a campo contrario y es desequilibrante. También formó parte de la base de la Ponferradina.

Cuestionario al entrenador

Valoración del inicio

"Ha sido positivo. Mas allá de la clasificación, anecdótica a estas alturas, estamos satisfechos por como está compitiendo el equipo. Ahora mismo eso es lo mas importante. Tenemos muchos aspectos que mejorar y los jugadores están mostrando muy buena actitud en todo lo que les pedimos".

Objetivos de la temporada

"La pasada nos salvamos a falta de varias jornadas, pero nos quedó la sensación de que podíamos haber conseguido mejores resultados. Esta Liga nos hemos marcado la meta de mejorar dicha actuación".

Identidad y estilo de juego.

"El equipo se ha reforzado con la intención de ser mucho mas protagonista con el balón. Sabemos que hay muchos rivales de la categoría que intentan lo mismo y tendremos que adaptarnos a diferentes situaciones. Queremos tener diferentes registros".

Candidatos al ascenso.

"Galicia Mugardos, Carral, Olímpico y Sporting Meicende".

Equipo revelación.

"Pienso que el Meirás será un equipo a tener en cuenta. El Relámpago tiene argumentos para hacer una temporada tan buena como la pasada y el Sporting Coruñés, pese a no haber empezado bien, me parece que será un equipo que hará un buen papel".