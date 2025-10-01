MODESTAS CON TALENTO | Sabela Tarrío: "Sabemos que los primeros partidos son muy importantes”

Sabela Tarrío, durante un encuentro con el Eirís - | Cedida

Sabela Tarrío (A Coruña, 1998) es una de las jugadoras más veteranas y experimentadas del Eirís. Con su equipo logró la pasada temporada un ascenso a Segunda División Gallega que se les venía resistiendo, pero que llegó de una forma inesperada, pero no por ello menos alegre. En su estreno en la categoría cayeron contra el Bergantiños B en As Eiroas, pero en la segunda jornada estrenaron el casillero de victorias a lo grande superando al Victoria C 7-1.

¿Qué tal el inicio de temporada?

Bien, aunque solo van dos partidos de liga. El primero lo perdimos en casa del Bergantiños. Nos vimos allí de novatas totales, asfixiadas y con el partido echándosenos encima, que nos marcaron en cuanto empezó el partido. Luego este último partido con el Victoria, que también acaba de ascender, ya las conocíamos y sabíamos que en nuestro campo podíamos plantarles cara mucho mejor. Acabamos contentas porque fue un resultado abultado y eso parece que impone un poquito para empezar la liga.

¿Nota alguna diferencia en la nueva categoría?

Justamente con el Bergantiños, como nos tocó en As Eiroas, que es un campo impresionante, flipamos con las instalaciones. Las chicas eran muy jóvenes y tenían muchísima más técnica, a priori, que nosotras. Se conocían bastante y seguramente jugarían también a veces con el equipo A. Se notaba muchísimo en ese sentido que tenían mucho fútbol. Pero también estábamos contentas por poder aprender de ellas.

¿Se han marcado algún objetivo esta temporada?

Sí, empezamos la temporada diciendo que teníamos que quedar a mitad de tabla. No especificamos si hacia arriba o hacia abajo, pero no queremos estar en los puestos de descenso ni sufrir al final. Sabemos que los primeros partidos son muy importantes para situarnos y queremos empezar bien la temporada, pero no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Salvación tranquila, sin sufrir y sin sustos al final.

¿Cómo se definiría como jugadora?

Creo que soy una jugadora ya experimentada, que ya tiene unos años de recorrido y que conozco mucho mis limitaciones y mis puntos fuertes. Creo que ahora con 27 años lo que intento es mejorar, lo que estoy haciendo bien seguir haciéndolo y afianzar los conocimientos que tenía de antes.

¿Qué le pide el entrenador?

Que haga el papel de veterana, por todos los años que llevo ahí, y que sea un poco el punto de unión entre las chicas nuevas que vienen y las chicas que ya estaban de antes. Que intente que haya buen rollo en el vestuario, que al final es mucho más importante de lo que parece y que esté muy atenta, hable mucho y me combine con la capitana para dirigir al equipo.

¿Cómo se definiría en cuanto a carácter?

Dentro del campo creo que es un reflejo de cómo soy en mi vida personal. Normalmente soy una persona que no tiene ningún problema, que se toma las cosas muy bien, una tía tranquila. Pero hay ciertos momentos de los partidos o de mi vida que puedo enfadarme. No se me llega tampoco a ir la pinza, pero sí que puedo sacar ese lado más agresivo que tengo. Cuando me haces una falta fuerte me enfado y a lo mejor voy a por ti. Eso es una actitud que tengo de siempre y que creo que no la voy a poder cambiar. Hay momentos del partido que también requieren de un poco más de picardía o de cara y, con la experiencia que tengo, ya sé cuándo echársela y cuando no.

¿Qué jugadora de la liga no puede faltar en esta sección?

Isa, del Brexo Lema, o Ana Roade, del Orillamar.