El Bergantiños buscará la Copa del Rey con un campo lleno como en las grandes citas

Fito e Iago Novo celebran el gol del triunfo ante el Estradense - Raúl López Molina

Llegó el día más señalado en el calendario de este inicio de temporada 2025-26 por el Bergantiños y sus aficionados. El equipo carballés disputa hoy a las 19.00 horas los cuartos de final de la Copa Federación. Un partido que, de conseguir ganar, les dará el billete a la Copa del Rey, con derecho a recibir a un equipo de Primera División.

Su rival será el Ourense CF, que llega a As Eiroas con dos viejos conocidos del Bergan como Kensley Vázquez y Omar. “É un rival que nos vai complicar moito a vida e vai ser un partido con diferentes momentos e escenarios, pero sabemos que a responsabilidade para gañar é deles. Temos que intentar levar eso ao noso favor, xa que as eliminatorias non se levan igual que os partidos de liga”, analiza el técnico del Bergan, Simón Lamas.

El Bergan buscará ante su público jugar Copa del Rey frente a un Primera Más información

Desde el club esperan que As Eiroas esté a rebosar como en las grandes noches coperas que ya se han vivido en el campo carballés. “Un partido moi bonito para poder disfrutar e competir. Creo que máis ilusionante que importante, porque podemos conseguir algo bonito para o equipo e vivir unha noite máxica coa nosa xente conseguindo o pase á Copa coa visita dun equipo de Primeira. É un partido no que temos moito máis que gañar que que perder. Ojalá podamos vivir un bo día, un bo ambiente e desfrutar todos xuntos dando ao público o que quere ver do equipo”, añadía el técnico del equipo carballés.

El Bergantiños recibe a un equipo que acumula una mala racha en Primera RFEF, pero firme en Copa. Por su parte, los carballeses llevan dos eliminatorias superadas de manera consecutiva necesitando de, al menos, tiempo extra y acumulando tan solo una derrota en sus seis partidos oficiales disputados hasta ahora.