Azael (Imperátor): “El salto se nota bastante, de Tercera a Segunda no era tan grande”

Azael durante un partido con el Imperátor en su etapa como juvenil - Cedida

En 2019, el Imperátor consumó su descenso desde Primera a Segunda Futgal y, poco después, a Tercera. El club, un histórico de la ciudad de A Coruña, inició la temporada 2022-23 en la categoría más baja posible de Modestos y se quedó a las puertas del ascenso. Un año más tarde consiguieron regresar a Segunda y la campaña pasada se marcaron como objetivo subir también a Primera.

“Teníamos en mente el ascenso directo, pero la segunda parte de la temporada nos costó un poco más porque nos pasaron factura las lesiones. Al final acabamos entrando en playoff y ahí yo creo que todos teníamos en mente el objetivo de ascender”, recuerda Azael, uno de los jugadores más destacados de la pasada campaña, que terminó con final feliz y el segundo ascenso consecutivo del club, consumado en el campo del Cacheiras.

El Imperátor es una plantilla joven por encima de todo, siendo Javi Roade, nacido en el año 1999, el jugador más mayor de todos ellos. Un equipo del siglo XXI que, en su mayoría vivió su primera experiencia en Primera Futgal hace unas semanas. “Los primeros partidos no empezaron muy bien. Veníamos de ascender y tenemos que adaptarnos un poco a la liga, pero creo que podemos ir para arriba”, afirma un Azael que fue protagonista en la primera victoria del Ímper esta temporada.

El equipo dirigido por Alberto Moscoso se impuso este pasado fin de semana en el campo de la Leyma por 4-2 al Perlío con dos goles del propio Azael. “Empezamos bastante bien y acabamos metiendo el primer gol antes del minuto quince, pero ellos nos echaron atrás y nos metieron dos antes del descanso. En la segunda parte tuvimos bastantes más oportunidades y nos acabamos llevando el partido”, recuerda. “El primero, ellos sacan un balón y con la presión Varito roba el balón y lo meto con un pase de la muerte. El segundo es en una contra que abrimos a banda, ponemos un centro raso, cortan los centrales, hay un rebote dentro del área, tiro medio girándome y entra por abajo”, añade el delantero.

Con esta victoria, el Imperátor suma ya cuatro puntos en lo que va de temporada. Los tres que consiguió frente al Perlío y el cosechado a domicilio en la jornada tres ante el Eume Deportivo. A pesar de esas dos primeras derrotas con las que empezó el equipo la campaña, ahora mismo se encuentra en el puesto número doce, con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

Sin embargo, el equipo no tiene puesto su punto de mira en esa zona de peligro, sino más arriba: “Creo que todo el mundo piensa en quedar por arriba. Creo que no se ha dicho como tal, pero más o menos tenemos todos la misma idea de quedar de mitad de tabla para arriba. Hay un poco de disparidad de opiniones, obviamente no son todas las mismas, pero creo que, en general, mitad de tabla lo pensamos todos tranquilamente”, afirma un ambicioso Azael.

El Imperátor se medirá esta semana a otro equipo de la ciudad de A Coruña como es el Marte, que suma su segunda temporada de manera consecutiva en la categoría. El equipo dirigido por Celso Otero suma cinco puntos en cuatro partidos después de cosechar una victoria, dos empates y una derrota. Un club que, al igual que el Ímper, se ha puesto objetivos ambiciosos de cara a esta temporada y pretende dar un paso más a nivel clasificatorio para superar sus resultados anteriores. El partido será el domingo a las 12.15 horas en el campo 1 de A Torre.