Tercera RFEF | Empate del Arteixo y primera derrota del Monta

Acción del Barbadás-Arteixo JOSÉ PAZ / LA REGIÓN

Más allá del Silva, otros tres equipos coruñeses entraron en juego este domingo en Tercera Federación, dos en la masculina y uno en la femenina.

Barbadás - Arteixo (0-0)

El Arteixo regresó de Os Carrís con un empate agridulce ante el Barbadás (0-0). El punto es positivo porque supone volver a sumar tras dos jornadas, pero deja un sabor negativo por las muchas ocasiones que pudieron significar la victoria.

Al equipo rojiblanco le costó un cuarto de hora tomarle el pulso al encuentro, pues se vio sorprendido por el juego directo del equipo local. A partir de ahí se asentó en el campo y tomó el control del encuentro. La primera ocasión estuvo en las botas del exsilvista Raúl Melo, que cruzó en exceso su disparo ante Tapias. Unos minutos después, contacto en el segundo palo del joven Rubo que Otero no pudo aprovechar para marcar el primero.

Se sucedían las ocasiones y la siguiente fue para el central Agulló, que se encontró con la parte superior del larguero.

No hizo cambios el Barbadás, pero dio un pequeño paso adelante tras el descanso. El Arteixo, que también movió el banquillo con las entradas de Iker Castro, Vivito, Lamas, Pablo Martínez y Queijeiro, tuvo la virtud de no sufrir —su rival solo le amenazó en el balón parado, donde buscó con frecuencia a Nespereira— y volvió a tener su momento en el último cuarto de hora. Hubo tiempo para que Iker dispusiera de una ocasión y para que Otero se quedara cerca de marcar un par de veces, pero no era el día. Tampoco pudo hacer gol Agulló, quien vio como le salvaban bajo palos un remate de córner en el añadido. Un alargue en el que fue expulsado Jota, que no estará ante el Racing Villalbés.

Lugo B - Montañeros (1-0)

Primera derrota (1-0) del Montañeros en su regreso a Tercera Federación. El equipo dirigido por Jairo Arias visitaba al filial del Lugo en A Cheda este domingo como parte de la jornada número cuatro del campeonato liguero. El técnico asturiano tenía las bajas de Iago López y Mauro en el centro de la defensa y decidió dar entrada a Balsa y Longueira en esa posición en el once inicial.

La primera parte estuvo dominada en la posesión de balón por los locales, pero en las ocasiones por los visitantes. El Montañeros pudo adelantarse hasta en dos ocasiones desde el saque de esquina, pero la más clara fue un disparo de Adri Ogando que se estrelló en el larguero.

En la segunda mitad, los morados salieron de vestuarios teniendo el dominio del esférico, pero el Lugo B se adelantó pasado el minuto 50 por medio de Aday. Marcos Moreno salvó el segundo poco después y el Monta se volcó en ataque en busca de un empate que pudo llegar por medio de Pape y Juan de Dora, pero los delanteros del equipo coruñés no estuvieron acertados de cara a portería y el encuentro finalizaba con uno a cero en el marcador para los locales.

El Montañeros sumó así su primera derrota en lo que va de temporada 2025-26. La próxima semana, el equipo de Jairo Arias volverá a ejercer como local con la incógnita de en qué campo será el partido contra el Alondras.

Achore, lateral del Montañeros, conduce el balón durante el partido disputado en A ChedaVICTORIA RODRÍGUEZ / EL PROGRESO

Friol - Victoria Femenino (2-2)

Primer punto del Victoria en la Tercera Federación Femenina. El equipo dirigido por Javier Angeriz consiguió rascar un empate a dos del campo del Friol.

Las cebras se adelantaron a los cinco minutos del inicio con un saque de esquina por medio de Marta Rodríguez, pero el Victoria perdonó ocasiones para ampliar la ventaja y las locales igualaron justo antes del descanso gracias a una buena jugada que finalizó María López.

“En la segunda parte entramos mal”, afirmó el técnico del equipo tras el encuentro. Y es que Nerea Rodríguez hizo el segundo para el Friol nada más volver de vestuarios tras una mala salida de balón. El Victoria se volcó en ataque en los minutos restantes, encerrando a sus oponentes, que esperaban su ocasión para salir a la contra. El ansiado empate llegó sobre la bocina con un balón en largo que supo aprovechar a la perfección Candela Vázquez. “Es un empate que nos va a servir para seguir cogiendo sensaciones”, sentenció Angeriz.