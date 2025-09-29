Primera Futgal | El Torre se coloca líder tras vencer al Olímpico a domicilio

Acción del duelo entre el Olímpico y el Torre| Germán Barreiros

La cuarta jornada de Primera Futgal dejó un cambio de líder y muchos goles en los últimos minutos.

Olímpico - Torre (2-3)

En juego había nada más y nada menos que el liderato. Sobre el césped se vio un partido de toma y daca. Se adelantó el Olímpico por medio de Dámaso, diana que Tani se encargó de igualar. Al filo del descanso, Álex Pérez puso al Torre por delante, aunque quince minutos más tarde, Sito devolvió la igualada. A ocho de cumplirse el tiempo reglamentario, Xusto decantó el liderato a favor del Torre.

Marte - S. Cambre (1-1)

El Marte rescató un punto sobre la bocina mercerd a la diana de Piña, que logró igualar el tanto previo de Bruno.

Imperator - Perlio (4-2)

Empezó ganando el Imperator, pero antes del descanso el Perlio le dio la vuelta al marcador con un doblete de Óscar. En el segundo acto, los locales remontaron para lograr su primer triunfo gracias a los goles de Javi Roade, Azael y Brais.

S. Coruñés - Eume (0-3)

El Eume logró su segunda victoria en esta campaña. Aunque el resultado refleja una distancia amplia, el segundo gol no llegó hasta el minuto 90. Ángel Míser sentenció en el tiempo extra.

Relámpago - Carral (2-0)

Elas abrió el camino del primer triunfo de la temporada para el Relámpago, que le permite salir de la zona roja e Ismita cerró el partido en el minuto 90.

Meirás - Cedeira (1-0)

Un solitario gol de Artai al cuarto de hora de contienda decidió el encuentro disputado en el Misael Prieto.

S. Meicende - Oza (4-0)

No dio lugar a duda el Sporting Meicende, que desde el minuto diez se puso por delante en el electrónico y terminó goleando al Oza Juvenil.

Mugardos - Ural (1-1)

Todo apuntaba a que sería un duelo sin goles, pero Eladio hizo soñar al Ural con su primera victoria en el minuto 88, pero Herba puso las tablas segundos antes del final.

As Pontes - Orillamar (1-1)

Sigue sin ganar el As Pontes a pesar de adelantarse en el marcador por medio de Hugo Guizán. Brais Seijal puso el empate final.