Preferente | Primer puesto para el Órdenes tras ganar al Lalín

Los compañeros felicitan a Suso Lata tras marcar el primer gol del Órdenes ante el Lalín

El aplazamiento del Cidade de Ribeira-Negreira por la disputa de los visitantes de previa de Copa del Rey dejaba a varios equipos dependiendo de sí mismos para tomar el liderato de Preferente y ese honor, igual que en la segunda jornada, es de nuevo para el Órdenes.

Órdenes - Lalín (2-0)

El equipo dirgido por Pery López se impuso en un encuentro que empezó atascado, con pocas ocasiones. Eso no le impidió hacer el primero, por medio de Suso Lata, en una buena jugada colectiva a los 19 minutos de juego. Ya en el segundo acto, Ivi Calvo puso tierra de por medio en una contra.

Con este resultado, y tras tres victorias en cuatro partidos —solo cayeron la fecha pasada ante el propio Negreira—, el Órdenes vuelve a estar en lo más alto de la tabla.

San Tirso - Puebla (1-0)

Otro de los cuatro conjuntos que tiene nueve puntos es el San Tirso, que se convirtió en el primero en derrotar al Puebla esta temporada gracias a un gol de Mario Seoane en la segunda mitad.

La diana llegó a través de un saque de banda de Pablo Vigo que peinó Cristian Rey y que acabó con un segundo balón que aprovechó Mario, desde la frontal, para colocar en el palo corto, donde no podía llegar el portero Juan Pérez.

Sofán - Miño (1-0)

También tiene nueve unidades el equipo de O Carral, que no falló en casa ante el Miño. Fue un partido muy igualado, con momentos para los dos equipos, en el que el Sofán se quedó cerca de marcar en la primera media hora por medio de Becerra, que mandó dos balones al larguero. Sí lo lograría en el 87, cuando Isma batió a Javi García con un tiro raso al primer palo. Ya en el alargue, Brais Gómez evitó el empate con una gran intervención.

Imagen del Sofán-Miño

Victoria - O Val (1-2)

El conjunto coruñés dependía de sí mismo para ser líder, pues era el único que tenía opción de colocarse con diez puntos, pero todo salió al revés para ellos en A Grela. Y eso que la actuación de los de Miguel Taibo fue buena, con un primer acto en el que tuvieron más ocasiones pese al 1-1. Carballeira, en una acción a balón parado, igualó el tanto inicial de Alberto Morán.

Todo quedaba abierto para la segunda mitad, pero las ‘cebras’ se quedaron con diez por un incidente en el túnel entre Bandera y Xaqui, técnico visitante, que acabó con los dos expulsados. No le perdió la cara al partido el Victoria, pero terminó cediendo por un nuevo gol de Morán. Habría una última en la que Santiso no llegó a un centro de Iván Mandayo.

Imagen del Victoria-O Val

Sigüeiro - Betanzos (0-0)

Tras lograr la semana pasada su primer triunfo, el Betanzos empató sin goles en el Lino Balado. La primera mitad tuvo color local y en la segunda estuvieron mejor los de Corbillón, que tuvieron un penalti que mandó Leira al larguero.

Paiosaco - Dumbría (0-0)

Se le resiste al Paiosaco el primer triunfo. La clave estuvo en la falta de acierto de la primera mitad, donde se sucedieron las ocasiones. Los verdes lo intentaron también en la segunda, aunque con menos claridad, y vieron como el Dumbría amenazaba en alguna contra.