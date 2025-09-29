Josiño (Paiosaco): “Aínda temos nivel de sobra para Preferente”
El capitán reivindica el nivel del grupo tras un inicio con tres puntos en cuatro jornadas
José Ramón Vázquez, ‘Josiño’ (Paiosaco, 1990), capitán del equipo de su localidad natal, reivindica el nivel de un grupo de futbolistas que en su día logró dos ascensos a Tercera RFEF y compitió con solvencia en categoría nacional, pero que por segunda temporada consecutiva ha arrancado con dudas en Preferente. “Aínda temos nivel de sobra para esta categoría”, asegura tras un inicio con tres puntos en cuatro jornadas.
Sobre el empate sin goles en A Porta Santa ante el Dumbría, valora: “É un puntiño e ao final puideron ser cero, así que... Tiveron un par ben claras por fallos nosos. Acabamos moi mal o partido. Non estamos en boa dinámica, iso está claro”.
“É certo que o ano pasado tamén empezamos así e despois case nos metemos en playoff. Non queríamos iso, pero... Tampouco é que estemos facendo as cousas tan mal, pero non metemos gol nin nos poñemos por diante. Solo o día do Miño e ao final empatáronnos. Tampouco é que encaixemos moito, porque nos meteron un penalti e unha falta”, añade el centrocampista.
Y lo cierto es que hay un gran contraste entre los goles a favor (tan solo uno) y en contra (dos). “Ocasións estamos xerando, pero fallámolas. Eu onte mandei un tiro a sabe dios onde e fallamos dous ou tres mans a mans. Non digo os dianteiros, porque chegamos con bastante xente, pero si levamos un gol en catro partidos algo estaremos facendo mal”, apunta, autocrítico.
Después de empatar en el debut en el campo del Miño (1-1), empatar en casa frente al Victoria (0-0), caer en O Val (1-0) y el empate del domingo, Josiño entiende que en todos los duelos hubo momentos para cada equipo. “O dos merecementos é relativo, porque esta vez xeramos moito máis, pero ao final puidemos perder. O día do Val xogamos moito mellor que eles e márcanos cun libre directo por un erro noso. Despois tiveron eles o control. E o día do Victoria fixo un partidazo Damián e non houbo nada que facerlle. A primeira estiveron mellor eles e logo tivemos nos máis ocasións”, desarrolla.
¿Fin de ciclo?
Tras la salida del entrenador Diego Armando García, junto a Juan Riveiro el más laureado de la historia del club, la duda era si la plantilla iba a sufrir muchos cambios. No fue así y continuaron los jugadores que protagonizaron la época dorada del equipo (Josiño, Iván Amor, Popi, Beto, Martín López, Juanma Pombo...), con una amplia experiencia en el fútbol. “Son 17 anos xogando en modestos e vexo o equipo que temos. Esperemos encauzar a situación, que acaba de empezar”, apunta el capitán.
“¿Fin de ciclo? O club e os adestradores non son parvos. Se os que estamos non valéramos, invitaríannos a saír, pero Diego queríase quedar e non botaba a ninguén. Póñome de exemplo, teño 35 anos e xoguei os catro partidos completos. Beto tamén salvo pola lesión do domingo. O adestrador non será parvo. Se estivéramos en Terceira aí xa dubido, pero creo que para Preferente o equipo ten nivel de sobra”, subraya Josiño.
El próximo partido del Paiosaco será este domingo en el campo del Burela.