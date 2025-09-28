Previas Tercera | A Grela aparece como apoyo para que el Silva cambie la dinámica

Imagen del Silva-Montañeros disputado hace un par de semanas en A GrelaQUINTANA

La jornada se presenta complicada para los tres equipos de A Coruña y su comarca que toman parte del grupo primero de Tercera RFEF. El Silva necesita encarrilarse ante el Estridente, el Montañeros visita al filial del Lugo y el Arteixo enmendarse en Barbadás.

Silva-Estradense (A Grela, este domingo, 16.00 horas)

Tras empezar con tres derrotas, el Silva necesita empezar a sumar y se agarra a su feudo para hacerlo ante un rival complicado como el Estradense.

Los de Noé López se presentan con una sola baja, la del lateral izquierdo Coba; mientras que el Estradense se planta en A Coruña sin dos hombres de banda derecha como Ángel, que rompió el ligamento cruzado la temporada pasada, y Sergio Prieto, aquejado de problemas en un aductor, ni el central Landeira, con una rotura en el isquio.

Hasta la fecha, el Silva tan solo ha podido marcar un gol, obra de Hugo Baldomar en A Lomba frente al Arosa (2-1). Tras ello, el equipo coruñés cedió sin marcar en el derbi contra el Montañeros (0-2) y en su visita al Somozas (2-0), por lo que gran parte de las opciones de cambiar la dinámica pasan por aumentar la producción ofensiva.

Por su parte, el Estradense tan solo ha encajado un tanto hasta ahora en Liga. Los de Manuti González arrancaron con triunfo ante el Boiro (1-0), después igualaron sin goles en Cambados y vienen de tumbar al Céltiga (2-1).

Silva: Minibugy - Brais Lema, Máquez, Uriel, Covelo - Pablo Rubio, Carletto, Moure - Baldomar, Rodri Alonso, Parafita.

Estradense: Isra - Óscar, Carabán, Ander, Sergio Prieto - Brais Vidal, Raúl - Miguel, Gerard, Ian - Pedrosa.

Lugo B - Montañeros (A Cheda, este domingo, 12.30 horas)

Tras el susto vivido la semana pasada con el desvanecimiento de Iago López ante el Gran Peña, el Montañeros visita a un Lugo B (A Cheda, 12.30 horas) que tampoco conoce la derrota en este inicio de temporada.

El central monfortino se suma a un parte de bajas que ya componían el zaguero Mauro, el centrocampista Nano Varela y los extremos Otero y Sito. Por tanto, el técnico Jairo Arias tendrá que tirar de algún jugador que ha sido menos habitual en estas tres primeras jornadas. Por parte local solo falta el central Manu Buide, lesionado de larga duración, en un equipo que vuelve a dirigir Dani Galán.

Lugo B: Candal - Noah, Díaz, Tomás, Vini - Tiraso, Nico, Mateo Muñoz - Samu, Ibe, Aday.

Montañeros: Marcos Moreno - Achore, Samu, Jorge Longueira, Achore - Unai, Carreira; Ogando, Álex Suárez, Cano - Pape.

Barbadás - Arteixo (Os Carrís, este domingo, 17.30 horas)

El Arteixo quiere olvidar la goleada ante el Alondras frente al Barbadás (Os Carrís, 17.30 horas). Viaja sin el lateral Iván ni el central García, y con las dudas de los centrocampistas Fabio y Aller. Su rival llega sin el central Poch ni los extremos Cevada y Robert. Es duda el mediocentro internacional por Andorra, João Teixeira.

Barbadás: Borja - Pablo Ruiz, Corzo, Ribao, Nespe - Albertito, Toño - Brais, Presas, Rintaro - Iker.

Arteixo: Hevia - Moreta, Tomé, Chucas, Asier - Vivito, Naya, Lamas - Melo, Otero, Jota.