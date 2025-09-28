Meritorio punto del Montañeros Juvenil ante el Racing de Santander (1-1)

Eli, autor del gol del empate, durante una acción del partidoJAVIER ALBORÉS

El Juvenil A del Montañeros sigue mostrando una buena versión en este inicio de temporada y sumó su cuarto punto en tres jornadas tras un empate ante el Racing de Santander (1-1). El extremo Eli, pasada la media hora, igualó el tanto de Gabriel Jiménez cuando iban catorce minutos de juego.

Los goles fueron consecuencia lógica de la situación del partido en esos momentos. Estuvo mejor el Racing en el primer tercio de partido y lo aprovechó para adelantarse por medio de Gabriel en una acción de córner. La respuesta del Monta, en el minuto 36, llegó a través de un buen disparo raso de Eli Flores, que logró de esa forma su primera diana en la División de Honor Juvenil.

A partir de ahí mandó el conjunto coruñés, que dispuso de un par de buenas ocasiones para adelantarse, pero todo se volvió a igualar en el tramo final del partido. Ahí el dominio territorial fue de los visitantes, sin que los de Borja Guerreiro renunciaran a salir con peligro al contragolpe.

Pero la mejor estaba reservada para la última acción del choque. Fue a través de un saque de esquina botado desde la izquierda y contó con un remate de cabeza de Buide que sacó un zaguero bajo palos y otro remate de Marcos que se perdió por línea de fondo.