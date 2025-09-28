El Silva pone la primera piedra con Hidalgo como espectador de lujo (1-1)

Uriel, central del Silva, lució un aparatoso vendaje tras un choque cabeza contra cabeza con CarabánJAVIER ALBORÉS

Ya llueve algo menos para el Silva, que sumó su primer punto de la temporada ante el siempre complicado Estradense (1-1). Para ello necesitó del acierto del veterano Joao Paulo, que igualó a diez minutos para el final el tanto de Dani Pedrosa, uno de los grandes goleadores de la Liga.

El equipo coruñés está teniendo problemas en este inicio de campeonato para hacer gol, por lo que en esta ocasión Noé López optó por la fórmula que tan buen resultado dio el curso pasado, situar a Rodri Parafita en punta.

El partido comenzó con los dos equipos intensos, pero sin que ninguno lograra acercarse con demasiado peligro a la portería rival. Un contexto en el que el Silva debería sentirse cómodo, pero que se le está atragantando en este mes de septiembre, pues volvió a ver como le marcaban durante los primeros 45 minutos. Fue pasado el cuarto de hora cuando Pedrosa recibió un pase de Gerard y, pese a no estar del todo fino en el control, se recompuso para batir a Minibugy.

No pasó mucho más hasta el descanso, más allá de una clara ocasión de Baldomar y un aparatoso choque de cabezas entre Uriel y Carabán que no fue grave, pero terminó con ambos pidiendo el cambio. El jugador visitante se marchó en el acto y el local aguantó hasta el minuto 58 de juego.

El Silva necesitaba revulsivos y, antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de la segunda mitad, su técnico intervino con las entradas de Adri, Nico Mosquera y Rodri Alonso. Tres jugadores que le dieron otro aire al equipo.

Pero quien sería decisivo fue el hombre del último cambio, el veterano delantero brasileño Joao Paulo —antes había entrado también Montero—, quien tiró de oficio para estar en el sitio justo en el área. Ahí esperó el pase de Lema y no se puso nervioso a la hora de picar el balón ante el portero. Primer gol de la temporada para él a sus 40 años.

Quedaban diez minutos y se rompió el partido, con el Silva buscando los tres puntos y el Estradense sin renunciar a penalizar a la contra el ímpetu de los locales. Tuvo un par el conjunto coruñés y también pudo llegar el tanto en transición de los de Manuti, pero no se iba a mover más el marcador.

Un punto con el que el Silva puede empezar a construir. La próxima parada será el fin de semana que viene en el campo del Compostela.