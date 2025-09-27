Previas Preferente | El imbatido Victoria tiene en su mano asaltar el liderato

Victoria y O Val se enfrentaron hace menos de un mes en el Memorial Moncho RiveraQUINTANA

La Preferente Norte cumple hoy su cuarta fecha. Ningún equipo ha ganado todos los partidos. Negreira y Victoria lideran la tabla con siete puntos.

Victoria - O Val (A Grela, este domingo, 18.15 horas)

Oportunidad de oro para el Victoria, que puede vivir el siempre bonito momento de liderar una Liga. Está empatado a siete puntos con el Negreira, pero el equipo del Jesús García Calvo no disputa encuentro este fin de semana al estar inmerso en la Copa del Rey, por lo que los coruñeses, imbatidos hasta la fecha dependen de sí mismos para terminar primeros.

Para ello deberán sobreponerse a las ausencias de Mateo, Benito, Santi Parente, Gallego, Gabi y Adri Méndez, quienes no podrán estar por lesión o motivos personales.

En el conjunto visitante, que fue el rival del Memorial Moncho Rivera hace menos de un mes (2-0 venció el Victoria), faltará el portero Marcos y son duda hasta última hora Diego y Sergio.

Sofán - Miño (O Carral, este domingo, 12.00 horas)

El Sofán busca su tercera victoria de la temporada ante un Miño que ha empezado con mal pie y es colista con tan solo un punto. Los carballeses no podrán contar con los lesionados Braian, Iván Parafita y Hugo Pastoriza, ni con un Pablo Parafita que se cae por asuntos laborales. En el cuadro visitante la única baja es la de Rubén, aquejado de un golpe en las costillas.

Órdenes - Lalín (Vista Alegre, este domingo, 12.00 horas)

La derrota ante el Negreira no empaña el gran inicio del Órdenes, que continúa en la zona alta con sus seis puntos. Ante otro rival de altura como el Lalín, los de Posi buscarán el triunfo sin el sancionado Diego, los lesionados Villa y Brais, y un Barral que se queda fuera por decisión técnica. En el rival son baja por lesión Alvarellos y Rivas, y tampoco estará un Lois que aún no está al cien por cien.

San Tirso - Puebla (O Monte, este domingo, 17.00 horas)

Buenas noticias para el San Tirso, que tiene a toda su plantilla disponible, a excepción del portero Lameiro, quien estará de baja un par de meses por una fractura en un dedo del pie. El conjunto de Abegondo quiere estrenar su cuenta como local (a domicilio venció sus dos partidos) frente a un Puebla que no ha perdido y se presenta con las ausencias de Muñiz y Xenxo.

Paiosaco - Dumbría (A Porta Santa, este domingo, 17.00 horas)

Partido importante para el Paiosaco, que todavía no ha ganado y tratará de estrenarse ante el Dumbría pese a las bajas de Popi y Martín López. Un rival, el de A Costa da Morte, que todavía no conoce la derrota y que tiene las ausencias de los lesionados de larga duración Dani Chao, Canario y Pablo Paz.

Sigüeiro - Betanzos (Lino Balado, este domingo, 18.00 horas)

Con la tranquilidad de la primera victoria, el Betanzos visita el Lino Balado con las únicas bajas de Martín Lago y Tomás Abelleira. El equipo local, dirigido por el exentrenador del Paiosaco, Diego Armando García, tiene las ausencias seguras de Thiago y Baña y está pendiente de si algún jugador es convocado por el Compostela. Tienen dos puntos y buscan su primer triunfo del curso.