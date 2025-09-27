El Bergantiños busca dar continuidad a la racha en casa del Marino de Luanco

Santi Canedo, portero del Bergantiños, durante la victoria de la semana pasada ante el NumanciaRAÚL LÓPEZ

Con el impulso de haber ganado al Numancia, quizá el equipo con más nombre del grupo 1 de Segunda Federación, el Bergantiños visita al Marino de Luanco (Miramar, 18.00 horas) con la intención de prolongar la buena racha y llegar con energía positiva al choque del miércoles, en el que buscará en As Eiroas frente al Ourense CF un billete para jugar ante un Primera en Copa del Rey.

Está siendo un mes de septiembre exigente para el equipo de Simón Lamas, que comenzó con empate en casa ante el Salamanca UDS (2-2) en un partido en el que fue dos veces por delante. Entre semana, derrotó precisamente al Marino de Luanco (4-2) en Copa Federación. Necesitó de la prórroga, lo mismo que la semana siguiente ante el Estradense (2-1), tras caer por idéntico resultado en Liga en el campo del Real Ávila.

A continuación llegó el mejor encuentro de la temporada hasta la fecha, un triunfo ante el Numancia (3-1) en el que brilló especialmente Marru con un doblete y que cerró Álex Pérez con un gol en el descuento.

Por su parte, el conjunto asturiano ha tenido también un buen inicio de curso, pues más allá de su derrota en As Eiroas, en Liga ha sumado seis de los nueve puntos posibles. Los de Sergio Sánchez arrancaron con derrota en el campo del Rayo Cantabria (1-0), pero luego fueron quienes de vencer al Langreo (2-0) y a la UD Ourense (0-1). En su plantilla destacan el exfabrilista Somolinos y el veterano exsportinguista Alberto Lora.

Como es habitual antes de cada encuentro, el técnico del Bergan, Simón Lamas, dio su punto de vista del choque que les espera. “Esperamos un partido moi complicado. É un rival que leva moitos anos competindo moi ben na categoría, que sabe ao que xoga. Son moi fortes ao contraataque, pero teñen moita experiencia para manexar distintos rexistros de partido”, valoró el de Vilalba.

"É un equipo que acostuma a encaixar pouco, que ten partidos moi pechados en canto a resultados. Teremos que ser maduros e esperar o momento. O do outro día danos confianza e tennos que facer ver que cando o equipo está ben e fai ese fútbol, pode competirlle a calquera rival. Iso si, este é outro partido e aquelo non nos da nada”, agregó Lamas.