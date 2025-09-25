Equipos de Primera | La sólida base del Olímpico da frutos

Alineación titular del Olímpico en un partido de la presente temporadaCEDIDA

No ha podido empezar mejor la temporada para el Olímpico, que ha sido, junto al Cedeira, el único equipo capaz de ganar los tres partidos iniciales del grupo 1 de Primera Futgal. Su plantilla mezcla experiencia y juventud, con jugadores que llevan años en la casa y caras nuevas que vienen a sumar y en ocasiones cuentan con pasado en categorías superiores. Repasamos el perfil de cada futbolista, sus datos de la 2024-25 y una breve descripción de lo que aportan dentro y fuera del campo.

Porteros

David Pena ‘Verdillo’ (1998)

Minutos: 2.430. Goles: -32.

Aporta experiencia y seguridad al grupo. Ha sido titular habitual desde que llegó hace ya cuatro años.

Pablo Martínez ‘Manupa’ (2004)

Minutos: 2.716. Goles: -54. * En el filial.

Juventud e ilusión. Formado en el club desde juveniles, sube del B con ganas de hacerse un sitio y ha empezado el curso con tres titularidades.

Álex González (2003)

Minutos: 2.970. Goles: -43. * En el Oza Juvenil.

Personalidad y buen golpeo. Hizo la pretemporada con el primer equipo tras acumular muchos minutos en la misma categoría el curso pasado y seguirá contando durante el año. Tiene ficha del filial.

Defensas

Adri Remuñán (1998)

Minutos: 2.857. Goles: 1.

Fuerza y veteranía por banda. Firme en defensa y con presencia. Es el único lateral derecho puro de la plantilla y ha sido indiscutible en las tres últimas temporadas.

Álex Seijo (2003)

Minutos: 1.921. Goles: 0.

Jugador de club desde pequeño. Central polivalente, comprometido y siempre fiable.

Mateo Becerra (2005)

Minutos: 2.714. Goles: 1.

Central joven en desarrollo. Buen golpeo y salida limpia desde atrás. Llegó el curso pasado desde el Bergan Juvenil.

Edu Dias (1998)

Minutos: 1.737. Goles: 1. * En el Torre.

Zaguero central con solidez y experiencia. Destaca en el juego aéreo y el desplazamiento en largo. En su día llegó a jugar en Tercera División con el Somozas y el Paiosaco.

Dámaso Lorenzo (2005)

Minutos: 2.591. Goles: 3. * En el Coles.

Central intenso, con buena lectura del juego. Procede de un equipo de la Segunda Futgal de Ourense.

Abel Garrido (1994)

Minutos: 1.946. Goles: 3.

Veterano que aporta recorrido en el lateral izquierdo. Destaca en el uno contra uno y su golpeo es un recurso ofensivo más, como muestran sus tantos del curso pasado.

Enrique de la Fuente (2005)

Minutos: 3.026. Goles: 3. * En el Cented Academy B.

Carrilero explosivo y rápido. Aporta desborde y profundidad por banda izquierda. Llega del filial de un equipo ourensán que está pisando fuerte.

Centrocampistas

Moi Naveira (1999)

Minutos: 1.642. Goles: 0.

Talento en la medular con buen disparo desde media y larga distancia. En el club desde 2016, es un jugador con peso y calidad.

Iago Fernández (2000)

Minutos: 1.817. Goles: 0.

Despliegue físico y carácter competitivo. Se formó en las canteras del Calasanz y el Victoria antes de consolidarse como centrocampista.

Santi Alcázar (2004)

Minutos: 1.451. Goles: 0.

Recuperador incansable. Creció en el club desde juveniles y promocionó el curso pasado desde el B gracias a su esfuerzo y constancia.

Damián Ponte (2002)

Minutos: 2.155. Goles: 1. * En el filial.

Centrocampista de recorrido con buena técnica. En el club desde benjamines, sigue quemando etapas con personalidad.

Miguel Cagiao (2004)

Minutos: 501. Goles: 0. * En el San Tirso.

Inteligente en la circulación y con buena lectura del juego. Llega tras una campaña con menos protagonismo, pero en la 23/24 dejó destellos muy interesantes en Preferente con el San Tirso.

Pedro Trashorras (2003)

Minutos: 737. Goles: 3.

Velocidad y sacrificio. Mediocentro tenaz, forjado en la cantera desde juveniles, que el curso pasado firmó un buen ratio de goles por minuto.

Guille Galán (2002)

Minutos: 1.869. Goles: 5.

Rápido y habilidoso con ambas piernas. Otro jugador formado en la casa que siempre ofrece soluciones.

Ray Galvao (1991)

Minutos: 2.285. Goles: 15.

Centrocampista ofensivo con gran lectura de juego. Fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada y suma 28 goles en las dos últimas campañas.

Alexis Fariña (1997)

Minutos: 1.947. Goles: 5.

Potente y seguro de espaldas. Lleva seis temporadas consecutivas asegurando al menos cinco goles, aportando constancia al ataque.

Alejandro Vilas ‘Sito’ (2000)

Minutos: 990. Goles: 2. * En el San Tirso.

Mediapunta técnico y con visión. Compitió bien con el San Tirso en Preferente, categoría en la que siempre había jugado como sénior hasta ahora.

Sergito Sande (1993)

Minutos: 2.166. Goles: 4. * En el Torre.

Calidad en el balón parado y en la creación. Llega desde un equipo de la Liga y ya ha aportado su primer gol.

Sergio Novoa (2005)

Minutos: 1.595. Goles: 6.

Zurdo elegante y preciso. Es un gran pasador, algo que ya mostró con el Choco en la División de Honor Juvenil. Llegó la temporada pasada.

Delanteros

Adrián Ramallo ‘Maka’ (1990)

Minutos: 1.594. Goles: 10.

El capitán y alma del equipo. Ha igualado o superado la decena de goles en nueve de sus temporadas en el equipo.

Gabriel Iannotti ‘Chapu’ (1994)

Delantero veloz y con gol. Estuvo a prueba en el San Tirso este verano y cuenta con experiencia en la Tercera argentina y la Serie D italiana.

Conexión con la base

El entrenador, Carlos García, tiene muy clara la filosofía de cantera que tiene el club. “A varios de los que están desde la base los tuve yo antes cuando entrenaba al Juvenil. Y luego hay otros quince en el filial que eran el resto de la plantilla y que en un futuro tendrán la oportunidad de estar. Eso es lo que hace un proyecto eficaz a medio plazo”, detalla.

“También tenemos entrenando con el modesto A habitualmente a juveniles como Sergio, para precisamente seguir nutriendo al primer equipo y al filial con jugadores que se forman aquí. Los fusionamos con otros de fuera que puedan subir el nivel o aportar conocimiento y así es como entendemos que podremos tener una base sólida”, añade Carlos.

Quien también está al frente de la tabla, en su caso del grupo 1 de Segunda Futgal, es el filial que dirige José Ángel Domingo ‘Barral’. “Se trabajó bien en pretemporada y ha dado sus frutos en este inicio de Liga, pero hay que seguir así, mejorando cada semana. El objetivo es competir desde el primer segundo de Liga hasta el último y ahí mirar los puntos que tenemos. También queremos hacer jugadores para el primer equipo, que lo refuerce con gente de la cantera”, explica el entrenador.

Cuestionario al entrenador

Valoración del inicio.

“Buena. Creo que se va cogiendo la idea que se pretende y el haber aplicado los conceptos trabajados de forma rigurosa nos ha dado resultado en este inicio”.

Objetivos de la temporada.

“Intentar estar lo más arriba posible que nos permita la liga y nuestras propias limitaciones. Esperar que patine alguno de los obligados a estar en la zona alta, que tienen el presupuesto y el objetivo marcado de hacer fase”.

Estilo de juego e identidad.

“Tratar de ser un equipo dinámico y vertical que sepa llevar los tiempos del juego y que no le queme el balón en los pies, crecer como grupo con gente joven y más veterana, involucrar a los nuevos en el proyecto y mantener un vestuario familiar como el que tenemos hasta ahora”.

Candidatos al ascenso.

“Deberían de estar arriba equipos como Mugardos, Cedeira o Carral, que han hecho un desembolso económico importante, u otros como Meicende y Orillamar que cuentan con jugadores que llevan tiempo juntos”.

Equipo revelación.

“Puede que el Cambre, que ya lo hizo el año pasado y tiene un grupo joven o alguno como el Marte, con muchos jugadores experimentados, con calidad y competitivos”.