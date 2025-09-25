Equipos de Primera | La ambición del Marte para dar un paso más

Marte 2025-26CEDIDA

Tras subir de Tercera a Primera Futgal en dos años, el Marte afronta ahora su segunda temporada consecutiva en la categoría con la pretensión de dar un paso más hacia delante y superar sus resultados. El equipo ha empezado el curso con buenas sensaciones. Una victoria, un empate y una derrota en tres jornadas les colocan en el octavo puesto del Grupo 1 con cuatro puntos, además de seis goles a favor y otros tantos en contra.

Porteros

Mateo Cuervo (2004)

Minutos: 2.329. Goles: -47. * En el Sporting Ciudad.

Guardameta joven con “mucho futuro”. Su entrenador destaca de él la agilidad, los reflejos y la alegría.

Samuel Arias (1997)

Minutos: Sin datos. Goles: Sin datos. * Sin equipo.

A pesar de venir de estar retirado, empezó la temporada como el portero titular del equipo.

Defensas

Samuel Prado (2004)

Minutos: 988. Goles: 0. * En el Orillamar.

Jugador joven y recién llegado en el que su nuevo técnico tiene gran confianza de cara al futuro: “Paciente en evolución, se viene bestia en formación.

Iago Rodríguez (2003)

Minutos: 2.584. Goles: 2.

Un fijo en las rotaciones de Celso la temporada pasada. “Rápido, exigente y competitivo. Ha dado un paso más hacia delante esta temporada”.

Martín Reborido (2005)

Minutos: 945. Goles: 1. * Entre Marte y Sp. Ciudad.

“Ejemplo de persistir, resistir y nunca desistir. ‘Piecitos’ se ha hecho su hueco”. Puede ejercer como lateral o como extremo.

Adrián López ‘Lopito’ (1994)

Minutos: 1.183. Goles: 2.

Tercera temporada consecutiva en el Marte para él. Pieza clave en el engranaje defensivo del equipo. “Da igual cuando lo leas, sigue mejorando”.

Xabi Roldán (1996)

Minutos: 897. Goles: 2.

En 180 minutos ya ha marcado un gol. Contundencia, colocación y buen trato de balón. “Siempre suma”.

Iago Pedrós (1994)

Minutos: 1.68. Goles: 1.

Segundo curso en el club para este defensa de 31 años. “Fuerza e ímpetu desbordantes. Siempre se hace un hueco”.

Pablo Prado (2000)

Minutos: 1.925. Goles: 0.

Veintidós titularidades la temporada pasada en el Marte. “Trabajo y pausa en varias posiciones del campo. Tiene cosas”.

Brais Rodríguez ‘Toro’ (2002)

Minutos: 781. Goles: 1. * Entre tres equipos.

Llegó al Marte la temporada pasada y en siete partidos jugó más de 550 minutos. Puede actuar como defensa o mediocentro. ”Todo lo sabe hacer, en corto, en largo, por arriba, rasenado... Puede desquiciar a cualquiera (de ambos equipos)".

Centrocampistas

Matías Plaza (1998)

Minutos: 1.612. Goles: 3.

“Trabajo, presencia y golpeo. Sabe de qué va esta categoría, cuando juega, siempre puntúas”.

Adrián Martínez (1992)

Minutos: 165. Goles: 0.

Otro de los veteranos del equipo. “Cuanto mejor sea capaz de estar, el equipo más dominará. Posee un mapa del juego”.

David Piña (1989)

Minutos: 2.761. Goles: 4.

A sus 35 años sigue dando guerra en Primera. “Dominador. Top de la categoría”.

Jacobo Pintos (1993)

Minutos: 194. Goles: 0.

Poca participación la pasada campaña. “Resiliente, insistente por naturaleza. Buen manejo del juego corto y largo”.

Pablo Tojo (1991)

Minutos: 1.756. Goles: 3. * En el Orillamar.

Tras doce temporadas en el Orilla, ha llegado al Marte. “Toco, me voy, aparezco, insisto, comunico y volvemos a empezar”.

Abel Otero ‘Chori’ (2006)

Minutos: 2.408. Goles: 7. * Entre Juvenil y primer equipo.

Clave en su primer año como modesto. “Ejemplo de aprendizaje en constante evolución. Apunta alto”.

Óscar Martínez (1989)

Minutos: 1.342. Goles: 7.

Siete goles en mil trescientos minutos la temporada pasada. “Todo lo que toca lo mejora. Fútbol total”.

Manu González (2000)

Minutos: 1.769. Goles: 5. * Entre Marte y O Val.

“Nunca sabes lo que puede suceder cuando le cae, puedes sacar provecho a cualquier situación... o no. Sancet, Koller o Taborda en la misma acción”.

Delanteros

Gabriel Núñez ‘Gabri’ (2003)

Minutos: 1.834. Goles: 4.

“Talento intermitente, cada día más constante. Facilidad en el uno contra uno”.

Andrés Pardo (1993)

Minutos: 1.679. Goles: 7.

“Talento por todos lados, la pelota lo quiere y, si le llega muchas veces, el rival va perdiendo. Pasador, goleador... Aún no debutó en liga”.

Marcos Del Río ‘Markitos’ (1997)

Minutos: 1.176. Goles: 7. * En el Sporting Meicende.

Tres goles en tres partidos. “Verticalidad total, rapidísimo e insistente. Martillo pilón. Cayó de pie en el equipo”.

David López (2000)

Minutos: 1.288. Goles: 3. * Entre Marte y Tordoia.

“Por fuera, por dentro o por donde quieras. Rápido, hábil e insistente”.

Alberto Bonigno ‘Quillo’ (1987)

Minutos: Sin datos. Goles: Sin datos.

El gran veterano del equipo. “Aún no ha debutado. Experiencia, sentido del juego y mucho gol”.

Hugo Rodríguez (2004)

Minutos: 927. Goles: 4. * En el Orillamar.

“Se marcha por trabajo hasta marzo. Golpeo, sacrificio y futuro”.

Cuestionario al entrenador

El cuerpo técnico del Marte está formado por Celso Emilio Otero como primer entrenador, Daniel Barizo como segundo técnico y Maximiliano Lomando Busto como preparador de porteros.

Valoración del inicio.

“Ha sido muy positivo. Hemos competido muy bien las tres jornadas. En Carral durante muchos momentos fuimos mejores, pero al final la balanza cayó del lado contrario. Contra el Eume nos sentimos cómodos y en Perlío tuvimos una gran actuación. Noticias muy positivas en este inicio”.

Objetivos de la temporada.

“Hemos mejorado mucho la plantilla y hay mucha más competencia. Eso nos tiene que dar un impulso para dar pasos hacia delante. Si conseguimos tener la suficiente ambición, deberíamos luchar por estar entre los seis primeros. Si no la encontramos, seremos irregulares”.

Estilo de juego e identidad.

“Lo que más nos interesa es ser un equipo con la personalidad suficiente para intentar que en los partidos pasen las cosas que se nos dan bien. Lo más importante es intentar sentirnos cómodos en lo que se nos da bien y, hasta ahora, lo hemos conseguido más allá de los puntos”.

Candidatos al ascenso.

“Mugardos, que tiene que adaptarse a la categoría y a su realidad; Olímpico, que ya me gustaba el año pasado; y Carral, que tiene una base muy fuerte y competitiva”.

Equipo revelación.

“El Cedeira, que el año pasado jugó por no descender y pinta que va a estar arriba, y el Sporting Coruñés, porque tiene un equipo joven y seguro que va a ir creciendo”.