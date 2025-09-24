MODESTOS CON TALENTO | Samu Rumbo: “He cambiado mi actitud, ahora entro sin nervios a los partidos”

Samu Rumbo (izq.) marca a un rival en un partido del curso pasadoARCHIVO DXT

Samu Rumbo (A Coruña, 2004) ha presentado en solo tres jornadas su candidatura para ser uno de los jugadores revelación del grupo 1 de Primera Futgal. No le ha podido sentar mejor el cambio a la delantera.

¿Qué valoración hace de este inicio de temporada?

Este inicio de temporada está siendo muy positivo tanto en lo colectivo como en lo individual, pero sabemos cómo es el fútbol: un día se está arriba y al siguiente abajo. Lo que tengo claro es que hay que aprovechar esta dinámica buena que estamos atravesando.

¿Con cuál de sus goles se queda y por qué?

Me quedo con el del pasado ‘finde’ de falta directa. Suelen ser los goles más difíciles de marcar y significó un empate en los últimos minutos que nos viene muy bien.

En sus 32 primeros partidos como modesto hizo un gol. En los tres de este curso, cinco. ¿Qué le dice este dato?

Creo que tal y como fue mi primer año en modestos, que jugué en Preferente, se trataba de adaptarse dándolo todo y no me salieron tan bien las cosas. Respecto al segundo año, jugué en el medio del campo, una posición en la que, quieras o no, no llegas tanto al área y se suelen dar más asistencias que marcar goles. Este año vuelvo a la posición de delantero y me siento muy cómodo, sobre todo por tener un poco más de experiencia.

¿Ha cambiado algo sus hábitos de cara a esta campaña?

Hábitos en cuanto a la comida o entrenamiento, no. Lo que sí he cambiado es mi actitud cuando entro a los partidos. Voy sin nervios y sin pensar acciones que puedan suceder durante esos 90 minutos. Salgo en blanco a jugar y eso me ha venido muy bien.

¿Cuál cree que es la clave para seguir a ese nivel?

Seguir trabajando de la misma manera y demostrarlo en el campo. No quiero pensar en los buenos resultados que estoy teniendo, sino luchar para hacerlo aún mejor.

¿Cree que tienen mejor equipo que la temporada pasada?

No lo calificaría como mejor o peor, pero creo que estamos más unidos y nos compenetramos mejor en el campo que, al final, es lo más importante. Las individualidades están muy bien, pero lo que de verdad importa es el trabajo en equipo.

¿Qué importancia tiene en su carrera Franchu, quien ya le entrenó en el Victoria?

Mucha. Es un entrenador que está muy encima, siempre corrigiendo errores. Cuando las cosas se hacen bien, también lo dice, lo cual está muy bien. Le estoy muy agradecido porque apostó por mí desde el primer día que me vio.

¿Qué le pide y qué le ha aportado?

Me pide que trabaje mucho en la presión, ya que soy el primer defensor del equipo, y sobre todo que encare y dispare. Me aporta mucha confianza y, es por ello que estoy mucho más suelto en el campo y me están saliendo bien las cosas.

¿Cómo se definiría como jugador?

Me definiría como un jugador muy técnico, con buenas decisiones en situaciones del partido y una buena definición a portería. Mi fuerte no es la velocidad, pero intento dejarlo todo en el campo hasta el minuto que decida el míster.

¿Y en lo que se refiere a su carácter?

Soy una persona tranquila, pero a la vez muy competitivo. Cuando saco el carácter se nota mucho y, a veces, protesto de más. Es una de las cosas que me propongo cambiar.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Brais Díaz Quintián, del Sporting Cambre.