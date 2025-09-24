Tras caer en la primera jornada ante el Sof\u00e1n y en la segunda en el campo del \u00d3rdenes, el Betanzos perd\u00eda por 0-1 en el minuto 70 de su choque ante el Cidade de Ribeira. Una situaci\u00f3n que habr\u00eda dejado al equipo en \u00faltima posici\u00f3n del grupo 1 de Preferente, pero que tuvo final feliz gracias al acierto de dos futbolistas que comparten apellidos, Fern\u00e1ndez Casanova, unos hermanos que se llevan diez a\u00f1os, son de la casa y que voltearon el partido con dos goles en el plazo de cinco minutos. \u00c1ngel (Betanzos, 1996) se muestra satisfecho con el partido, pero tambi\u00e9n deja espacio para la autocr\u00edtica. \u201cLa valoraci\u00f3n es positiva, porque ven\u00edamos de dos jornadas sin sumar y ya nos tardaba ganar, aunque tenemos que seguir mejorando bastante. Llevamos tres jornadas y encajar tres goles a bal\u00f3n parado no es para estar contento. Generamos muchas ocasiones y no estamos viendo puerta en alguna que es bastante clara\u201d, apunta el mediapunta. Su tanto lleg\u00f3 a los 73 minutos de juego y en \u00e9l apareci\u00f3 la calidad que le caracteriza: \u201cFue un saque de banda de Manu Barbeito, que la puso en el \u00e1rea. Hubo un peque\u00f1o rebumbio, me cay\u00f3 en la frontal, la acomod\u00e9 para la izquierda y le cruc\u00e9 el bal\u00f3n al portero\u201d. Por su parte, Javi (Betanzos, 2006) convirti\u00f3 a los 78 minutos. \u201cMi gol viene de un buen despeje de nuestro central que precedi\u00f3 a una buena acci\u00f3n individual de Andr\u00e9, quien me pone un centro por delante ante el que solo tuve que empujar el bal\u00f3n para que fuera gol\u201d, explica el t\u00e9cnico lateral derecho, que tambi\u00e9n puede actuar como extremo y que coincide con su hermano en que necesitan mejorar. \u201cLa sensaci\u00f3n es buena porque supimos sacar adelante un partido que se nos hab\u00eda puesto cuesta arriba. Aunque tambi\u00e9n creo que tenemos que mejorar cosas y los resultados llegar\u00e1n\u201d, a\u00f1ade. Alegr\u00eda u orgullo son algunas de las palabras que utilizan para describir lo que sintieron al ver que su hermano hac\u00eda gol. \u201cQue mi hermano marcase es una alegr\u00eda enorme. Tanto por \u00e9l, porque s\u00e9 que le va a venir genial para ganar en confianza, como para el equipo, que signific\u00f3 el gol de la victoria y sumar los tres puntos. No es f\u00e1cil salir desde el banquillo en ning\u00fan partido y \u00e9l sali\u00f3 enchufado y pudo aportar ese tanto\u201d, reflexiona el mayor. \u201cEs un orgullo que podamos estar los dos juntos sumando para el equipo. Y m\u00e1s si es en el Betanzos\u201d, agrega Javi. El peque\u00f1o dice tomarse la situaci\u00f3n con normalidad y valora todo lo que le ense\u00f1a para mejorar, mientras que \u00c1ngel se congratula por el tiempo que ha pasado a estar con \u00e9l: \u201cEs una suerte. Cuando estaba en otros equipos, no nos ve\u00edamos tanto o durante la semana no coincid\u00edamos y el s\u00e1bado y domingo cada uno ten\u00eda sus partidos. Ahora es un poco lo mismo que me pasaba hace dos a\u00f1os cuando jugaba con mi otro hermano, Miguel. Todo lo cerca que los pueda tener y disfrutar de pasar tiempo con ellos, para m\u00ed es muy bueno\u201d. Javi estuvo hasta este verano en la cantera del Deportivo y reconoce que tener a su hermano en el Betanzos le ayud\u00f3 a decidir su siguiente paso: \u201cEn general influy\u00f3 todo lo que tiene que ver con volver a casa, pero jugar con \u00e9l tambi\u00e9n fue un aliciente para venir\u201d. \u201cAl estar tu hermano en el equipo de Betanzos y siendo t\u00fa betanceiro, tiene que ser un orgullo defender los colores del equipo de tu pueblo. \u00bfInfluir? Bueno, yo le dec\u00eda que buscase lo que fuese lo mejor para \u00e9l, donde estuviera m\u00e1s contento, pero que si no sab\u00eda para donde ir, si no lo ten\u00eda claro, o si le apetec\u00eda incluso de primeras, que aqu\u00ed le iban a abrir las puertas e iba a estar como en casa. Est\u00e1 estudiando aqu\u00ed al lado en Ferrol y le ven\u00eda perfecto jugar en el Betanzos\u201d, explica \u00c1ngel. Por \u00faltimo, Javi valora su paso por el Deportivo, con el que se clasific\u00f3 la pasada temporada para la Copa de Campeones Juvenil y como est\u00e1 siendo su adaptaci\u00f3n a salir del f\u00fatbol formativo: \u201cFue casi perfecto. Cinco a\u00f1os de gran aprendizaje y buenos resultados. En cuanto a mi debut como s\u00e9nior, me estoy encontrando bien, adapt\u00e1ndome a una nueva categor\u00eda y nuevos compa\u00f1eros\u201d. \u00c1ngel no esconde la realidad del inicio, pero se muestra esperanzado con el futuro del equipo. \u201cNo es para nada bueno, pero creo que la victoria del pasado fin de semana puede ser un punto de inflexi\u00f3n para que todo el equipo gane confianza y empezar a ver un poco cual es el camino. Creo que vamos a ir a mejor, porque hemos hecho un equipo pr\u00e1cticamente de cero \u2014solo quedan cinco jugadores del a\u00f1o pasado\u2014 y aunque los fichajes se est\u00e1n integrando muy bien, es normal que lleve algo de tiempo\u201d, argumenta el mediapunta.